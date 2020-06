Mopar® Restart: sempre al servizio dei suoi clienti

Mopar ® è sin dal primo giorno sceso in campo al fianco dei propri clienti assicurando la consueta professionalità e dedizione della rete di assistenza dei Brand Fiat, Lancia, Abarth, Fiat Professional, Alfa Romeo e Jeep ®. Si tratta di un impegno concreto che in realtà non è mai venuto meno, neanche nei momenti più difficili affrontati nei mesi passati, dando vita al programma “Mopar ® Restart” per una ripartenza graduale e in sintonia con le disposizioni governative approntate nelle tre fasi dell’emergenza.

«Da sempre siamo al fianco dei nostri clienti ma siamo anche accanto alla nostra rete assistenziale fornendo un contributo concreto alle loro attività quotidiane - spiega Giuseppe Galassi, Head of Marketing and Communication Mopar ® per la regione EMEA -. Lo siamo stati durante il lockdown, la “Fase 1”, fornendo servizi specifici per coloro che erano in prima linea e necessitavano di un veicolo sempre in perfette condizioni. Lo siamo stati alla ripartenza nella “Fase 2”, quando abbiamo reso le nostre concessionarie e officine sicure e pronte ad accogliere il pubblico. E ora lo siamo ancora di più nella “Fase 3” dove si ritorna progressivamente alla vita quotidiana con maggiore attenzione alla sicurezza, all'igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti in cui viviamo, inclusi gli abitacoli dei nostri veicoli. Del resto, questa è la missione di Mopar ® : affrontare qualsiasi evento, anche quello più inaspettato, garantendo massima serenità a chi ogni giorno si affida a noi».

Conclude Francesco Abbruzzesi, Head of EMEA Mopar Service, Parts & Customer Care: «In questi mesi difficili abbiamo dimostrato senso di professionalità e carattere dando vita a un autentico lavoro di squadra al servizio dei clienti e della rete assistenziale. E sono certo che abbia contribuito anche un forte senso di appartenenza al marchio Mopar e ai suoi valori fondanti: Unicità, Originalità, Autenticità, Passione, Fiducia, Dedizione, Innovazione e Sostenibilità. Sono queste le “parole-chiave” che guidano il nostro lavoro quotidiano e che ogni giorno arricchiscono un inestimabile patrimonio di eccellenze forgiato in oltre 80 anni di storia del marchio. E così sarà in futuro e sempre con una forte consapevolezza, rafforzata ancor di più in questi mesi particolari, che si vince solo giocando uniti, qualunque sia il traguardo da raggiungere».

Colloborazione tra Mopar e FCA Bank: FCA Bank finanzia. Mopar ripara.

Grazie alla collaborazione tra FCA Bank e Mopar, a partire dal 1 luglio, i possessori di veicoli del gruppo FCA potranno finanziare presso la Rete di Assistenza FCA i servizi e le riparazioni di cui necessitano.

Un modo per continuare a restare vicini ai nostri clienti e agevolarli in questo momento; sarà infatti possibile finanziare gli interventi ed i servizi presso la Rete di Assistenza FCA per importi fino a 5.000€, scegliendo una durata del finanziamento flessibile da 6 a 48 mesi con zero spese d’Istruttoria e zero spese di incasso rata, TAN Fisso 6,75%, TAEG 7,46%.

Facile e veloce, il cliente potrà chiedere direttamente presso la Rete di Assistenza come accedere a questo nuovo prodotto finanziario gestito in modo completamente digitale.

“Questo è un esempio ulteriore - sottolinea Rubina Rovere Responsabile Mopar Mercato Italia – “di quanto Mopar possa essere interprete delle esigenze dei clienti italiani garantendo loro massima sicurezza e serenità”.

Fase 3: Kit igienizzazione PRIME, il nuovo paradigma del benessere

Dai primi giorni di giugno è disponibile il Kit igienizzazione PRIME di Mopar ® che offre un servizio di sanificazione completo e specifico per l’abitacolo. E’ proprio su questo che ci si è focalizzati con la nuova campagna di sensibilizzazione firmata da Armando Testa e che comunica l'igienizzazione dell’ambiente in cui viviamo come il “nuovo paradigma del benessere”. In particolare, poiché germi, funghi e batteri possono accumularsi all’interno del sistema di climatizzazione, rendendo malsana l’aria all’interno dell’abitacolo, è importante igienizzare l’intero impianto di climatizzazione e sostituire il filtro abitacolo ad ogni tagliando, ogni 15.000 km o almeno una volta all’anno, soprattutto se a bordo ci sono bambini, anziani o soggetti a rischio.

Inoltre grazie alla gamma PRIME by Mopar è disponibile il nuovo filtro abitacolo ad alte prestazioni, che grazie a uno speciale trattamento biologico ai polifenoli, riesce a neutralizzare fino al 96% di allergeni, assorbire gas nocivi e polveri sottili (PM 2.5) e bloccare la crescita di muffe e batteri per più del 98%. In questo modo, è possibile assicurare una protezione efficace e completa per tutte le persone a bordo.

Il trattamento include anche l'uso di un evaporatore per la pulizia dell’impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC). Naturalmente oltre a tutto questo, i clienti possono contare su altri interventi fondamentali dopo uno stop prolungato, quali cambio gomme, controllo batteria, controllo freni e ammortizzatori

Fase 2: il contributo concreto di Mopar ® per la ripartenza di concessionarie e punti assistenziali

Come sappiamo il 4 maggio, con la Fase 2, sono ripartite alcune attività produttive, tra cui la Rete di vendita e post-vendita di FCA che si è dimostrata subito pronta ad accogliere i propri clienti in piena sicurezza grazie alla regolare igienizzazione di ogni showroom e officina, la messa a disposizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per personale e clienti e modalità specifiche per gli accessi, test drive e interventi riparativi. Il 4 maggio è stata anche la data ufficiale di lancio del nuovo pacchetto D-Fence by Mopar ® sulle nuovi versioni ibride di Fiat 500 e Panda. Il Pack, oggi disponibile sull’intera gamma Fiat, è composto da tre dispositivi: il filtro abitacolo Prime ad alta performance, l’Air Purifier con filtro HEPA e la lampada UV-C. Partiamo dal purificatore d’aria portatile, dotato di filtro HEPA, che sanifica l’aria all’interno del veicolo in pochi minuti. In particolare, aiuta a filtrare pollini e micro-particelle (PM 2.5) e ad eliminare i gas tossici, oltre a eliminare fino al 98% dei batteri. Infine, la lampada UV-C aiuta a igienizzare tutte le superfici all’interno dell’auto eliminando fino al 99% dei batteri, grazie al sistema di sterilizzazione UV-C. Inoltre, è dotata di tecnologia plug&play.

Fase 1: i servizi innovativi delle Officine Autorizzate per supportare i protagonisti in prima linea