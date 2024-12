Nina Gademan entra nella F1 Academy con il BWT Alpine Formula One Team per il 2025

Nina Gademan è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nelle monoposto entrando a far parte del BWT Alpine Formula One Team per la stagione 2025 della F1 Academy.

La ventunenne olandese, già protagonista di una promettente stagione 2024, affronterà il suo primo anno completo nel Campionato femminile con grandi ambizioni e il supporto di una squadra di alto livello.

Una Storia di Successi Crescenti

Gademan si è fatta notare per la sua determinazione e talento, iniziando a guadagnare visibilità nel 2019, quando ha vinto l’oro nel karting slalom per i Paesi Bassi ai FIA Motorsport Games. Il 2024 è stato un anno cruciale per Nina, segnato dall'esordio nelle monoposto e dal suo primo podio tra i rookie durante il Campionato di Gran Bretagna di Formula 4 a Thruxton.

L’anno si è chiuso con un’ulteriore conferma delle sue capacità: l’invito a partecipare come ospite alla F1 Academy durante l’appuntamento di Zandvoort, dove si è piazzata quarta nella prima gara e decima nella seconda, totalizzando tredici punti.

Una Preparazione Intensa per il 2025

Prima del debutto nella F1 Academy, Nina prenderà parte alla Formula Winter Series con il team Hitech GP, affrontando un calendario impegnativo che toccherà circuiti iconici come Portimão, Valence, Alcañiz e Barcellona. Questa esperienza sarà fondamentale per affinare le sue abilità in vista della stagione 2025.

Con entusiasmo, Nina ha commentato: "Questo è un sogno che diventa realtà, non avrei mai pensato che sarebbe successo proprio a me. Avere il supporto di un team così importante significa molto. Sono grata per la fiducia che Alpine mi ha dato e non vedo l’ora di rendere il 2025 un capitolo indimenticabile di quest’avventura."

Il Sostegno di Alpine

Il BWT Alpine Formula One Team ha espresso grande fiducia nella giovane pilota. Oliver Oakes, Team Principal, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Nina nel team per la stagione 2025 di F1 Academy. È stato incredibile seguirla durante il suo esordio nel 2024, vedendola entrare in zona punti fin dalla prima gara. Non vediamo l’ora di vederla affrontare le sfide del Campionato."

Un Futuro Promettente per il Motorsport Femminile

Con questa nuova opportunità, Nina Gademan si inserisce nel panorama delle giovani promesse del motorsport, portando avanti un percorso che punta a ispirare altre donne a intraprendere una carriera nelle competizioni motoristiche.