Al primo E-Prix, la DS E-TENSE FE21 subito vincente

Sul nuovo circuito di Roma, dove si è svolto il terzo round del campionato mondiale ABB FIA Formula E, Jean-Éric Vergne e il team DS TECHEETAH hanno vissuto momenti complicati durante i test ... per poi regalare una gara spettacolare!

Colpito da dietro al termine delle prime prove libere, il francese non ha potuto prendere parte alla seconda sessione di prove libere. In qualifica è riuscito comunque a infilarsi tra i sei piloti invitati a prendere parte alla Superpole. Un autentico tour de force che è stato anche il modo migliore per ringraziare i meccanici che hanno ricostruito la sua DS E-TENSE FE21, una monoposto elettrica equipaggiata con il nuovissimo propulsore sviluppato da DS Performance in collaborazione con il suo partner TECHEETAH. Ma il meglio doveva ancora venire con un passaggio dal 5 ° al 1 ° posto durante una gara piena di colpi di scena!

Il "Veni, vidi, vici" gridato alla radio subito dopo l'arrivo non avrebbe potuto essere più appropriato per una nuova monoposto che inaugura il suo palmares alla prima apparizione con una fantastica vittoria. "Sono particolarmente contento perché questa gara è stata molto difficile, in particolare a causa della leggera pioggia che di tanto in tanto arrivava a cambiare il grip della pista", ha spiegato l'unico doppio campione della disciplina, vincitore per la decima volta in Formula E. "Abbiamo flirtato con i muri per tutta la gara, ma siamo sopravvissuti. La lotta con Lucas (di Grassi, ndr) è stata avvincente ed è un peccato che abbia avuto un problema tecnico a fine gara, ma fa parte del motorsport. È fantastico vincere con una monoposto nuova alla prima gara ed è difficile descrivere i miei sentimenti. Questo dimostra che questa monoposto è nata sotto il segno giusto e soprattutto è la prova che tutto il fantastico lavoro svolto dagli ingegneri di DS Performance e dal team DS TECHEETAH sta dando i suoi frutti. "

Lanciata dietro la Safety Car su una pista leggermente bagnata, la gara è stata una battaglia tra i leader con molteplici cambi di posizione. Facendo valere la sua conoscenza della disciplina, JEV ha attuato una strategia perfetta, sfruttando al meglio gli Attack Mode, per spingersi in testa e lottare per la vittoria con l'ex campione Lucas di Grassi. Il problema tecnico subito dal brasiliano ha portato ad un incidente tra gli inseguitori ed è ancora alle spalle della safety car che il plotone si è trovato a tagliare il traguardo. Questa prima vittoria dell'anno per il francese gli ha anche permesso di collezionare punti utili per la classifica piloti dove si trova ora al 5 ° posto.

“Prima gara con il nuovo propulsore sviluppato da DS Performance e prima vittoria! “, ha dichiarato Xavier Mestelan Pinon, il direttore di DS Performance che sta vivendo il suo ultimo fine settimana in questo ruolo a Roma. “Non avremmo potuto avere un inizio più avvincente. Sono deluso per António, ma così felice per JEV. Il re è tornato! Si merita questa vittoria dopo lo spettacolare incidente subito durante le prove libere, senza avere nulla di cui vergognarsi. È riuscito a realizzare una grande rimonta e non vedo l'ora di vedere cosa potrà fare domani. António si ritroverà nel secondo gruppo durante le qualifiche e può ambire a un buon risultato. Ci auguriamo che anche JEV possa combattere di nuovo tra le prime posizioni. "

Solo 18 ° in qualifica, António Félix da Costa stava risalendo la classifica e poteva chiaramente puntare a finire tra i primi 10 - e quindi in zona punti - quando una foratura ha vanificato tutti i suoi sforzi. "Non era il giorno che speravamo", ha ammesso il campione in carica. “Quel tipo di giornata in cui ti senti costantemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. La buona notizia è che domani avrò un altro giorno di gare per rifarmi e, cosa più importante, che la squadra ha avuto una buona partenza con il nuovo propulsore. JEV ha vinto dalla prima apparizione della DS E-TENSE FE21 e questo dimostra che abbiamo una buona monoposto. Ci sono ancora molti punti da assegnare prima della fine della stagione e ho intenzione di cominciare a guadagnarne fin da domani. "

Per DS TECHEETAH, questa vittoria ha avuto un sapore speciale. "Oggi JEV ha ricordato a tutti perché è due volte campione", ha detto Mark Preston, Team Principal della squadra. “Ha un'incredibile capacità di riprendersi e mostrarsi ancora più forte quando è il momento giusto, proprio come ha fatto oggi. António ha avuto meno successo a causa di questa foratura poiché aveva appena usato brillantemente il suo Fanboost per eseguire una manovra di sorpasso molto bella. Ma fa parte della gara e domani avrà la possibilità di lottare per il podio - anche per la vittoria - partendo dal secondo gruppo di qualifiche, presumibilmente su una pista leggermente più veloce. "

Sulla scia di questa prima gara nella Città Eterna, Roma ospiterà infatti domenica il quarto round di questa stagione 2021 con partenza alle 13:00.

CLASSIFICA PILOTI (Top Ten)

1.Sam BIRD => 43 punti

2.Robin FRIJN => 34 punti

3.Nyck DE VRIES=> 32 punti

4.Mitch EVANS => 31 punti

5.Jean-Éric VERGNE => 25 punti

6.René RAST => 21 punti

7.Edoardo MORTARA => 18 punti

8.Pascal WEHRLQIN => 17 punti

9.Antonio Felix DA COSTA => 15 punti

10.Oliver ROWLAND => 15 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1.JAGUAR RACING => 74 punti

2.DS TECHEETAH => 40 punti

3.MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM => 39 punti

4.ENVISION VIRGIN RACING => 35 punti

5.AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER => 27 punti

6.NISSA E.DAMS => 25 punti

7.DRAGON/PENSKE AUTOSPORT => 22 punti

8.ROKIT VENTURI RACING => 18 punti

9.TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM => 17 punti

10.MAHINDRA RACING => 10 punti

11.NIO 333 FE TEAM => 9 punti

12.BMW I ANDRETTI MOTORSPORT => 2 punti