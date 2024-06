Alfa Romeo trionfa alla 1000 Miglia 2024

Questo pomeriggio, nei giardini del Rebuffone di Viale Venezia a Brescia, si è conclusa la 42^ edizione della storica 1000 Miglia,

una gara di regolarità che vede protagoniste le vetture che hanno corso nella storica competizione di velocità tra il 1927 e il 1957. A tagliare per prima il traguardo è stata l'Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929, condotta dal duo Vesco-Salvinelli, confermando così l'indissolubile legame del marchio con questa affascinante corsa.

Alfa Romeo ha ancora una volta dimostrato la sua superiorità e il suo legame con la storia automobilistica, aggiudicandosi la vittoria in una gara che è sinonimo di eleganza, avventura e stile. La vittoria di Vesco-Salvinelli non è stata l'unico successo per il marchio: sul terzo gradino del podio troviamo un'altra Alfa Romeo 6C 1750 del 1929, condotta da Aliverti-Valente, sottolineando la straordinaria performance delle vetture Alfa Romeo in questa edizione della 1000 Miglia.

Eccellenza e Passione Alfa Romeo

Le due vetture vincitrici, parte del team ufficiale Alfa Romeo, sono state supportate dallo staff Heritage di Stellantis, che ha contribuito al loro successo nella impegnativa gara di regolarità. L’entusiasmo del pubblico, presente lungo il percorso, è stato palpabile, con spettatori che hanno potuto ammirare da vicino le straordinarie vetture e i loro equipaggi di spicco.

Tra gli equipaggi che hanno partecipato alla gara con Alfa Romeo, spicca l’Alfa Romeo 1900 Sport Spider del 1954, guidata dal campione del mondo nel DTM Nicola Larini e dal suo amico Luca Ciucci, appassionato regolarista. Inoltre, l’Alfa Romeo 1900C Super Sprint del 1956 ha visto al volante Andrea Farina, noto per il suo lavoro con Motor1, e Davide Cironi, celebre volto del canale Drive Experience. Queste vetture, solitamente custodite presso il Museo Alfa Romeo di Arese, hanno aggiunto un tocco di storia e fascino alla competizione.

Un Percorso Epico

Il percorso della 1000 Miglia 2024 ha portato le vetture da Brescia a Torino, passando per Genova, le spiagge di Viareggio, e via Veneto nel cuore di Roma, per poi risalire verso Siena, Ferrara, il Lago di Garda e terminare con la tradizionale passerella in Viale Venezia a Brescia. Questo epico "museo viaggiante" ha suscitato entusiasmo e curiosità tra gli spettatori lungo i 2.000 km del percorso.

La Nuova Alfa Romeo Junior

Oltre alle vetture storiche, la 1000 Miglia 2024 ha offerto anche l'opportunità di ammirare in azione l'Alfa Romeo Junior, la nuova compatta che riporta la sportività del marchio nel segmento di mercato più grande d'Europa. Questo modello ha affascinato il pubblico non solo per il suo design, ma anche per le sue prestazioni, presentandosi come una degna erede della tradizione Alfa Romeo.

Un Legame Storico

L'Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929 ha una lunga e gloriosa storia nella 1000 Miglia. Questo modello, con il suo potente motore e la sua maneggevolezza, è diventato un simbolo di eccellenza e innovazione. La vittoria di Vesco-Salvinelli è solo l'ultimo capitolo di una storia ricca di successi e trionfi per Alfa Romeo in questa competizione.

L'Impegno di Alfa Romeo

Il trionfo di Alfa Romeo alla 1000 Miglia 2024 non è solo una testimonianza della qualità delle sue vetture, ma anche del duro lavoro e della dedizione del team ufficiale e dello staff Heritage di Stellantis. Questo impegno ha permesso di mantenere in vita e in perfette condizioni queste vetture storiche, permettendo loro di competere e vincere in una delle gare più prestigiose al mondo.

Futuro e Innovazione

Guardando al futuro, Alfa Romeo continua a innovare e a sviluppare nuove vetture che uniscono prestazioni, design e sostenibilità. La partecipazione alla 1000 Miglia e il lancio di nuovi modelli come l'Alfa Romeo Junior dimostrano l'impegno del marchio nel rimanere all'avanguardia dell'industria automobilistica, pur rimanendo fedele alla sua eredità storica.

La 1000 Miglia 2024 ha visto ancora una volta il trionfo di Alfa Romeo, un marchio che continua a incarnare l'essenza della sportività e dell'eleganza. Con vetture storiche come l'Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport e nuovi modelli come l'Alfa Romeo Junior, il futuro di Alfa Romeo appare brillante e ricco di successi. Il pubblico ha accolto con entusiasmo questa edizione della 1000 Miglia, celebrando la bellezza e le prestazioni delle vetture Alfa Romeo lungo un percorso epico che ha attraversato alcune delle più belle città e paesaggi d'Italia.