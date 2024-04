Alpine affronta le sfide di Imola con determinazione e strategia

Nel cuore del Campionato Mondiale FIA di Endurance 2024, l'Alpine Endurance Team

ha recentemente partecipato alla seconda gara della stagione, tenutasi sul leggendario circuito di Imola. Con nuove sfide e una gara imprevedibile, i piloti e il team hanno mostrato grande resilienza, raccogliendo dati cruciali in preparazione per le future competizioni.

Un inizio turbolento ma gestito con maestria

Il weekend di gara ha avuto un avvio tumultuoso, con un incidente a catena coinvolgente Matthieu Vaxiviere poco dopo la partenza, che ha visto il pilota francese coinvolto in un contatto con altre vetture. Nonostante questo, il team è riuscito a portare entrambe le vetture al traguardo, un risultato non scontato vista la complessità dell'evento.

Dichiarazioni dei piloti: resilienza e prospettive future

Charles Milesi ha condiviso la sua esperienza in gara, sottolineando le difficoltà incontrate: "È stata una gara complicata. La partenza caotica e il problema al servosterzo ci hanno messo alla prova, ma siamo riusciti a superare gli ostacoli e a finire la gara. Ora il focus è su come possiamo migliorare per Spa."

Per Jules Gounon, sostituto dell'infortunato Ferdinand Habsburg, la gara è stata un'opportunità di apprendimento significativa: "Il mio debutto è stato impegnativo ma gratificante. Non commettere errori era il mio obiettivo principale, e sono contento di averlo raggiunto. Ogni sessione in pista è stata un'opportunità per imparare di più sul comportamento del prototipo."

Paul-Loup Chatin riflette sulla prestazione e sulle lezioni apprese: "Nonostante un inizio difficile, abbiamo raccolto dati importanti. Ogni gara è un'opportunità per crescere e migliorare. Siamo determinati a fare ancora meglio a Spa."

Matthieu Vaxiviere ha commentato il difficile inizio: "La gara è iniziata in modo frenetico. È stata una sfida mantenere la calma dopo l'incidente, ma sono fiero di come abbiamo gestito la situazione. Ora guardiamo avanti, analizzando ogni dettaglio per migliorare."

Mick Schumacher ha esplorato gli aspetti positivi del fine settimana: "Abbiamo mostrato grande spirito di squadra e resilienza. La comunicazione tra me e il team è stata eccellente, e questo ci ha permesso di adattarci rapidamente alle condizioni mutevoli della pista."

Prospettive e preparazione per Spa-Francorchamps

Con lo sguardo già rivolto alla prossima gara a Spa, l'Alpine Endurance Team è determinato a sfruttare le lezioni apprese a Imola per affinare ulteriormente la strategia e la preparazione tecnica. Philippe Sinault, Team Principal, ha sottolineato l'importanza dell'apprendimento continuo: "Ogni gara ci offre preziose lezioni. Imola è stata particolarmente formativa e ora abbiamo una chiara visione delle aree su cui dobbiamo concentrarci. Lavoreremo intensamente nelle prossime settimane per assicurarci di arrivare a Spa più forti che mai."

L'Alpine Endurance Team ha dimostrato che anche nelle condizioni più difficili, l'unità e la determinazione possono portare a risultati significativi. Con questo spirito, il team guarda con fiducia verso le sfide future, pronti a dimostrare