Clio Cup Europa, debutto positivo per il giovane Leonardo Arduini

Debutto positivo per il giovane Leonardo Arduini nella Clio Cup Europe.

Il neo 18enne milanese, che ha festeggiato il raggiungimento della maggiore età in pista, ha impressionato tutti gli addetti ai lavori grazie a prestazioni solide e costantemente in miglioramento, culminate con la quarta fila in qualifica - su 49 partecipanti - e il secondo miglior crono in Gara 2 al volante della vettura preparata da MC Motortecnica.

Il weekend monzese, che ha aperto la serie europea della Clio Cup, è iniziato sotto la pioggia delle prime prove libere, dove il giovane Leonardo ha fatto segnare un ottimo tredicesimo crono nonostante fosse la sua 'prima' su pista bagnata e pneumatici rain. Le buone prestazioni sono poi continuate nella seconda sessione di test, svolta questa volta su pista asciutta, dove il pilota milanese aveva fatto segnare un crono che lo avrebbe inserito in Top5, ma poi cancellato dalla direzione gara per un track limit. Poco male, perché nelle due qualifiche in programma Arduini ha confermato il suo potenziale, segnando il tredicesimo e l'ottavo miglior crono al debutto sulla pepata vettura francese e in un contesto di altissimo livello come la serie continentale. Convincenti le due gare, dove la Clio #60 ha fieramente lottato con gli avversari della serie europea, conquistando due solide prestazioni nonostante due avvii non perfetti.