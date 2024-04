Crugnola e Ometto al Comando nella Qualifying Stage del Rally Regione Piemonte

Il Rally Regione Piemonte ha preso il via con la sua qualifica al Santo Stefano Belbo, dove Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto hanno dato subito il tono della competizione.

Al volante della loro Citroen C3, i campioni in carica hanno registrato il tempo più veloce di 1'46.632 su un tratto di 2,5 km, promettendo un weekend di gare emozionante.

La performance di Crugnola è stata seguita molto da vicino da Andrea Nucita, navigato da Rudy Pollet. Alla guida della Hyundai i20 ufficiale, Nucita ha chiuso a soli un decimo di secondo dal leader, continuando così il trend di alte prestazioni già dimostrato nel finale della precedente gara toscana.

Non molto distanti si sono piazzati anche gli sloveni Bostjan Avbelj e Damijan Adrejka, nonché Luca Bottarelli e Manuel Fenoli, che hanno completato i loro giri rispettivamente a meno di un secondo dal tempo di Crugnola. Questi risultati delineano un quadro competitivo molto stretto per le posizioni di vertice.

Altri noti protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR Sparco) si sono distinti nella top 10, tra cui Campedelli-Canton e Basso-Granai, entrambi fermatisi sul tempo di 1'47.7. Anche la coppia francese Lefevbre-Hamard, che aveva brillato in queste strade l'anno precedente, e l'equipaggio di ACI Team Italia Daprà-Guglielmetti hanno mostrato ottime prestazioni, dimostrando il crescente livello internazionale della competizione.

LA CLASSIFICA DELLA QUALIFYING STAGE:

1. CRUGNOLA-OMETTO (CITROEN C3 R5) in 1'46.632;

2. NUCITA-POLLET (HYUNDAI I20 R5) a 0.104;

3. AVBELJ-ANDREJKA (SKODA FABIA R5) a 0.885;

4. BOTTARELLI-FENOLI (SKODA FABIA R5) a 0.991;

5. CAMPEDELLI-CANTON (SKODA FABIA R5) a 1.137;

6. BASSO-GRANAI (TOYOTA GR YARIS R5) a 1.151;

7. ANDREUCCI-BRIANI (CITROEN C3 R5) a 1.388;

8. LEFEBVRE-HAMARD (CITROEN C3 R5) a 1.818;

9. DAPRA'-GUGLIELMETTI (SKODA FABIA R5) a 1.822;

10. CIAMIN-ROCHE (HYUNDAI I20 R5) a 2.012

La qualifica ha offerto ai piloti un'opportunità preziosa per affinare la familiarità con il tracciato che saranno chiamati a sfidare nel corso del rally. L'ordine di partenza per il segmento successivo sarà determinato durante la cerimonia di inizio, che verrà trasmessa in diretta su ACI Sport TV, dando a ciascun team la possibilità di scegliere strategicamente la propria posizione di partenza.

Questi risultati iniziali al Rally Regione Piemonte promettono una competizione vibrante e sono solo l'antipasto di quello che sarà un fine settimana di emozioni e sportività. Gli appassionati di rally possono aspettarsi battaglie serrate e performances di alto livello, rappresentando il meglio del rally italiano e internazionale.