Dakar 2021, De Villers si aggiudica la tappa 5

I 457 km cronometrati della Tappa 5 della Dakar 2021 da Riyadh a Al Qaisumah hanno visto trionfare Giniel De Villers su Toyota Hilux. Il sudafricano, tra i veterani del rally raid, ha colto il suo primo successo dell’edizione precedendo di 58” il costante Brian Baragwanath sulla sorprendente Century CR6. Terzo a 2’25 il leader della corsa Stéphane Peterhansel su Mini X-Raid.

Solo quarto a 4’38 il mattatore delle precedenti tre giornate Nasser Al-Attiyah su Toyota Hilux. Malgrado un ultimo intertempo monstre, il qatariano non è riuscito a tenere il passo dei migliori, perdendo altresì terreno nella classifica complessiva. Ottima la performance del ceco Martin Prokop su Ford Raptor RS, a precedere la Toyota di Yazeed Al-Rahji, reduce da alcune difficoltà nei giorni scorsi, e la Mini X-Raid dell’argentino Orlando Terranova, pure lui non esente da problematiche tecniche.

Ottavo a 10’31 l’Hunter BRX di Nani Roma, davanti alla Mini X-Raid di Carlos Sainz , staccato di 15’19, di nuovo in crisi con la navigazione.

Chiude il gruppo dei 10 il polacco Jakub Przygonski su Toyota Orlen Overdrive. Undicesimo a 20’27 Kahlid Al-Qassimi su Peugeot 3008 DKR.

Pessima giornata per il transalpino Mathieu Serradori, fermato dopo appena 17 km da un guasto. Male anche Sébastien Loeb su Hunter BRX, ventunesimo ad addirittura 50’18 per essersi perso nelle fasi iniziali della speciale. Da segnalare anche il suo forte disappunto nei confronti della direzione per una penalità di 5’ subita per il mancato rispetto dei limiti di velocità in un tratto della PS di mercoledì. Ko infine per il debuttante Henk Lategan. Il sudafricano della Toyota è stato vittima di un incidente nel corso dei primi chilometri. Trasportato all’ospedale di Riyadh, gli è stata diagnosticata la frattura della clavicola. Illeso invece il navigatore Drett Cummings.

Nei camion Andrey Karginov su Kamaz ha preceduto di 2’42 Aliaksei Vishneuski su Maz e Dmitry Sotnikov su Kamaz di 3’41.

Tra i quad il solito Nicolas Cavigliasso su Yamaha si è messo dietro di 1’41 Manuel Andujar su Yamaha e di 44’13 Giovanni Enrico sempre su Yamaha.

Infine, tra le moto, dominio Honda con Kevin Benavides davanti di appena 1’ al collega di marca Jose Ignacio Cornejo Florimo e alla KTM di Toby Price a 1’20.

Classifica Tappa 5 Auto Dakar 2021:

1 Giniel De Villiers Toyota Gazoo Racing 5:09.25

2 Brian Baragwanath Century Racing +0’58”

3 Stéphane Peterhansel X-Raid Mini JCW +2’25

4 Nasser Al-Attiyah Toyota Gazoo Racing +4’38

5 Martin Prokop Benzina Orlen Team +5’06

6 Orlando Terranova X-Raid Team +9’24

7 Nani Roma Bahrain Raid X-treme +10’31

8 Carlos Sainz X-Raid Mini JCW Team +15’19

9 Jakub Prygonski Orlen Team Overdrive +18’58

10 Khalid Al Quassimi Abu Dhabi Racing +20’27

(RM Media)