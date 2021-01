Dakar 2021, La Toyota di Al-Attiyah si aggiudica la seconda tappa

A vincere la seconda tappa della Dakar 2021 da Bisha a Wadi Ad-Dawasir è stato il mattatore del prologo Nasser Al-Attiyah. In leggera difficoltà domenica, il qatariano su Toyota Hilux ha concluso al vertice i 457 km cronometrati odierni. Staccato di 2’35 è giunto il grande maestro della specialità Stéphane Peterhansel su Mini JCW X-Raid, a precedere l’altra Mini JCW X-Raid del campione in carica Carlos Sainz, ora secondo della classifica generale, rallentato dal compito di spazza-strada essendo partito per primo.

Quarta a 10’24 la Toyota Overdrive di Yazeed Al Rajhi seguita dalla Century CR6 del francese Matthieu Serradori. Sesto a 16”53 Sébastien Loeb su BRX Xtreme reduce da una prima giornata piuttosto avventurosa tra forature e criticità a livello di navigazione, quindi il sudafricano Brian Baragwanath a confermare ulteriormente il valore della Century CR6.

Settimo crono per il polacco Jakub Przygonski su Toyota Hilux della Orlen Overdrive, poi Vladimir Vasilyev su Mini X-Raid e a 21’38 dalla vetta Bernhard Ten Brinke su Hilux Overdrive.

Tappa negativa per Orlando Terranova su Mini X-Raid, undicesimo a 24’48 e per Nani Roma su BRX, soltanto sedicesimo a 35’18. Stesso esito per Khalid Al-Qassimi, finora protagonista con la Peugeot 3008 DRK, solamente diciottesimo a 38’08.

Classifica Tappa 2 Dakar 2021:

1 N. Al-Attiyah Qat Toyota 04:03:142

S. Peterhansel Fra Mini +0:02:35

3 C. Sainz Esp Mini +0:09:17

4 Y. Al Rajhi Sau Toyota +0:10:24

5 M. Serradori Fra Century +0:10:27

6 S. Loeb Fra Brx +0:16:53

7 B. Baragwanath Zaf Century +0:17:21

8 J. Przygonski Pol Toyota +0:17:49

9 V. Vasilyev Rus Mini +0:20:38

10 B. Ten Brinke Nld Toyota +0:21:38

(RM media)