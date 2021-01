Dakar 2021, Ruggito di Sainz nella Tappa 1

Dopo lo scoramento del prologo in cui è stato rallentato da una foratura, Carlos Sainz si è rifatto andandosi a prendere il successo di speciale al termine dei 277 km cronometrati previsti questa domenica da Gedda a Bisha. Lo spagnolo, alla guida della sua Mini JCW è stato protagonista di un’intensa battaglia con Monsieur Dakar, nonché compagno di squadra, Stéphane Peterhansel , beffandolo per appena 8”. In terza posizione a 2’59 dall’attuale leader della classifica complessiva, il ceco Martin Prokop su Ford Raptor RS, capace di tenere un ritmo costante per l’intera prova.

Appena giù dal podio il francese Mathieu Serradori e il saudita Yasir Seaidan entrambi su Century CR6.

Sesto un combattivo Khalid Al-Qassimi su Peugeot 3008DKR, a precedere il sudafricano Giniel de Villers su Toyota Hilux, apparso più in forma rispetto al collega di marca e vincitore dalla breve PS inaugurale di venerdì Nasser Al-Attiyah, decimo a 11’58 dal “Matador” e in difficoltà soprattutto nella parte centrale della tappa.

Ottavo il veterano Nani Roma su BRX, seguito dal polacco Jakub Przygonski su Toyota Hilux.

Giornata da dimenticare per Sébastien Loeb. Il pilota BRX ha avuto diversi problemi di navigazione ed è stato vittima di tre forature. Per l’Extraterrestre del WRC, una mediocre ventiduesima piazza e un ritardo di 24’14 dal primo.

Sedicesima a 19’08 la Peugeot 3008 DKR dell’ex centauro Cyril Despres.

Classifica Dakar 2021, Tappa 1:

1 Sainz/Cruz MINI JCW Rally 3.12'20”

2 Peterhansel/Boulanger MINI JCW Rally +0'08"

3 Prokop/Chytka Ford Raptor RS +02'59"

4 Serradori/Lurquin Century CR6 +06'13"

5 Seaidan/Kuzmich Century CR6 +07'53"

6 Al Qassimi/Panseri Peugeot 3008DKR +07'53"

7 De Villiers/Haro Bravo Toyota Hilux 4X4 +08"43

8 Roma/Alexandre Winocq Prodrive BRX Hunter +09'22"

9 Przygonski/Gottschalk Toyota Hilux 4X4 +09'22"

10 Al-Attiyah/Baumel Toyota Hilux 4X4 +11'58"

(RM Media)