DS Automobiles accende i motori per la decima stagione di Formula E

La decima stagione dell’ABB FIA World E World Championship è pronta per il semaforo verde!

Come lo scorso anno, la prima gara della stagione avrà luogo a Città del Messico, sabato 13 gennaio 2024. La gara di apertura, che si svolgerà su una versione ridotta del famoso Autodromo Hermanos Rodriguez, metterà in competizione sette delle case automobilistiche più prestigiose al mondo con 11 squadre.

Il francese Jean-Eric Vergne (l’unico due volte campione nella storia della Formula E) e il campione del 2022 Stoffel Vandoorne dal Belgio gareggeranno per DS Automobiles contro gli altri 20 piloti sulla griglia.

Con due doppi titoli, 16 vittorie e 47 podi, il costruttore francese di auto premium vanta un palmares da record in Formula E, oltre a un know-how riconosciuto a livello mondiale in fatto di tecnologia elettrica. Alla luce di tutto questo, l’obiettivo è chiaro: tornare tra i leader del campionato.

La gara inizierà sabato alle 21:00 (CET).

Eugenio Franzetti, DS Performance director, dichiara: “Le emozioni sono sempre intense alla prima gara della stagione! Innanzitutto perché, per tutti noi, è un immenso piacere essere di nuovo insieme. In fondo, la Formula E è come una grande famiglia: una comunità estremamente unita che collabora per rendere il campionato sempre più entusiasmante. E poi, naturalmente, perché la prima gara offre l’opportunità di confrontare le nostre prestazioni con quelle dei nostri avversari. Negli ultimi cinque mesi, tutti i collaboratori di DS Performance e PENSKE AUTOSPORT hanno lavorato con impegno per migliorare la DS E-TENSE FE23. Ci siamo concentrati in particolare sullo sviluppo del software, dato che il gruppo propulsore è lo stesso dell'anno scorso. In Messico, vedremo i progressi che abbiamo fatto rispetto ai nostri avversari. In ogni caso, siamo pronti a lavorare ancora più duramente per ottenere risultati migliori rispetto all’anno scorso.”

Numeri chiave da quando DS Automobiles è entrata in Formula E:

105 gare

4 titoli nel campionato

16 vittorie

47 podi

22 pole position