F1, ePrix New York virtuale, La DS di Da Costa ad un passo dal podio

Anche il round statunitense della Formula E in versione casalinga ha visto la DS Techeetah dividersi tra un buon risultato ed una delusione. Ancora una volta la gioia è arrivata da Antonio Felix da Costa, sin dal pronti via in zona top 5 e quarto alla bandiera a scacchi grazie ad un contatto con la Porsche di Neel Jani, quinto. Solamente diciottesimo e tra i primi ad essere eliminati Jean-Eric Vergne, coinvolto in un incidente al giro 4.

A vincere la gara al simulatore è stato invece Stoffel Vandoorne. Scattato dalla pole position, il belga della Mercedes non ha mai abbandonato la prima piazza e ora guida anche la classifica generale. Sul podio con lui Pascal Wehrlein su Mahindra e Oliver Rowland su Nissan e-Dams, protagonisti nelle battute conclusive di un avvincente duello.

Quinto posto per il neozelandese della Panasonic Jaguar Mitch Evans, davanti al compagno di squadra James Calado. Ottava la Nissan e-Dams di un sempre anonimo Sébastien Buemi, quindi la NIO di Oliver Turvey e la Porsche di André Lotterer. Discreto undicesimo Ma Qing Hua su Nio, poi a 36”191 Maximilian Günther su BMW Andretti, nuovamente sfortunato per essersi girato allo start quando occupava la piazza d’onore.

Ultimo degli estromessi Robin Frijns su Virgin, a precedere la BMW Andretti di Alexander Sims e la Mercedes di Nyck de Vries, nelle fasi iniziali in bagarre con la Mahindra di Jerome d’Ambrosio, ventesimo al traguardo.

Sedicesima la Dragon di Brendon Hartley, seguita dalla Venturi di un incolore Felipe Massa. Diciannovesimo Edoardo Mortara, pure lui su Venturi, e ventunesima la Dragon di Nico Müller. Chiudono il gruppo Lucas di Grassi, con l’unica Audi presente dopo la sospensione di Daniel Abt per essersi fatto sostituire di nascosto da un sim racer professionista nel recente appuntamento di Berlino, e Sam Bird su Virgin.

