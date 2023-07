Formula E arriva a Roma Il Team Nissan è pronto alla sfida

A partire dal suo debutto, nel 2018, il Circuito Cittadino dell'EUR è diventato uno dei preferiti sia dai piloti che dai tifosi grazie al suo tracciato impegnativo.

Un totale di 3,38 km, tra rettilinei mozzafiato e 19 curve che portano i piloti a costeggiare elementi suggestivi dell’architettura del quartiere romano come l'Obelisco Marconi e il Palazzo dei Congressi.

Il Nissan Formula E Team è pronto alla sfida, con l’obiettivo di ottenere buone performance in entrambe le giornate e possibilmente guadagnare punti preziosi per la classifica.

I piloti Nissan, Sacha Fenestraz e Norman Nato, cercheranno di sfruttare al massimo la loro velocità sul singolo giro durante le qualifiche e partire così dalle prime file. Questo offrirebbe loro un grande vantaggio in gara, dato che la pista romana è stretta e ci sono poche opportunità di sorpasso.

Si parte il 15 luglio (sabato) con le qualifiche alle ore 10:40 e la gara alle ore 15:00 e si replica il tutto domenica 16 luglio con gli stessi orari.

Tommaso Volpe, Managing Director e General Manager del Nissan Formula E Team, ha commentato: "Il circuito di Roma è caratterizzato da superficie irregolare, tratti a bassa aderenza e poche curve ad alta velocità. Il tempo sul giro è sicuramente il nostro punto di forza in questo momento e dobbiamo puntare a fare delle buone qualifiche, partire dalle prime file e arrivare a punti. A Roma si terrà anche la gara FPZero*, e il nostro sim-driver (pilota di simulatore) Luca Ghiotto potrà giocare in casa e aiutarci a preparare l'evento. Luca ha esperienza con la vettura e ha lavorato molto su questo tracciato al simulatore, per cui il suo contributo è prezioso.

A seguito dell’ultima gara di Portland, abbiamo apportato alcune modifiche che crediamo ci aiuteranno su una pista come quella di Roma. Ci aspettiamo anche minore attenzione al risparmio energetico, che renderà le gare di Roma diverse dalle altre."

Sacha Fenestraz, pilota del Nissan Formula E Team, ha affermato: "Sono entusiasta di tornare a correre in Europa. È importante strappare un buon risultato nel week-end e guadagnare punti, perché poi restano solo altre due gare. È la mia prima gara sul circuito di Roma, che so essere impegnativo ed emozionante. Non vedo l'ora di salire in macchina e magari ottenere un buon piazzamento."

Norman Nato, pilota del Nissan Formula E Team, ha dichiarato: "Adoro il tracciato di Roma, è uno dei migliori del calendario. È un vero e proprio circuito cittadino, con un fondo irregolare e difficile, sul quale mi sono sempre sentito a mio agio. Negli ultimi due mesi abbiamo migliorato le nostre prestazioni in qualifica e in gara e a Roma puntiamo a ottenere un buon punteggio in entrambe le giornate."

Luca Ghiotto, sim-driver del Nissan Formula E Team, ha commentato: "Sono impaziente di guidare la Nissan E-4ORCE 04 il prossimo fine settimana. Per me, l’E-Prix di Roma è davvero speciale, visto arriva dopo un periodo di duro allenamento al simulatore e poi perché gioco in casa. Grazie alla gara FPZero posso dare il mio contributo al Nissan Formula E Team e questo è motivo di grande orgoglio."