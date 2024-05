Formula E: Da Costa Vince l'E-Prix di Shanghai, Hughes al Primo Podio

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) ha conquistato la sua seconda vittoria nella 12° gara della stagione del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E durante l'E-Prix di Shanghai.

Da Costa ha preceduto sul podio Jake Hughes della NEOM McLaren e Norman Nato della Andretti, grazie a una gestione dell'energia impeccabile e a prestazioni superiori.

Da Costa ha preso il comando al 16° giro, superando Nato di Andretti, e ha mantenuto la posizione fino alla fine della gara, nonostante la pressione costante di Hughes. Il pilota della NEOM McLaren, che si era assicurato la pole position Julius Baer per soli 0,001 secondi, ha ottenuto il suo primo podio in Formula E, classificandosi secondo.

Nato si è classificato terzo, mentre Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) è arrivato quarto, nonostante un danno all'ala anteriore. Il principale rivale di Cassidy per il titolo, Pascal Wehrlein (compagno di squadra di Da Costa), ha subito una battuta d'arresto a causa di una gomma forata, finendo fuori dai punti.

Mitch Evans del Jaguar TCS Racing ha seguito Cassidy in quinta posizione, contribuendo a un eccellente risultato di squadra. Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne (DS PENSKE) si sono classificati rispettivamente sesto e settimo, seguiti da Maximilian Günther (Maserati MSG Racing), Robin Frijns (Envision Racing) e Oliver Rowland (Nissan) nella top ten. Il campione in carica Jake Dennis (Andretti Formula E Team) si è piazzato all'11° posto.

Con questi risultati, Cassidy ha ampliato il suo vantaggio su Wehrlein nella classifica del Campionato Mondiale FIA Piloti a 25 punti. Jaguar TCS Racing guida la classifica a squadre con 299 punti, seguita da TAG Heuer Porsche con 226 punti. Porsche guida la classifica Costruttori con 337 punti contro i 328 di Jaguar.

Il Campionato tornerà a Portland il 29 e 30 giugno, segnando l'inizio dei decisivi quattro round della stagione 10 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

Dichiarazioni dei Piloti:

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E): "Sono molto contento dello slancio di questa gara. Abbiamo ottenuto tre vittorie nelle ultime sei o sette gare, quindi è un buon momento. È stato un vero peccato per come è iniziato l'anno, ma ora siamo in grado di competere per il campionato."

Jake Hughes (NEOM McLaren Formula E Team): "Era ora! Credo di aver affrontato la gara in modo diverso oggi. È incredibile quanto sia stata più facile la gara guidando come oggi. Speriamo di poter continuare così."

Norman Nato (Andretti Formula E Team): "È passato molto tempo dall'ultima volta! Sono davvero felice che finalmente tutto il duro lavoro sia stato ripagato. È importante godersi il momento, anche perché si tratta di punti importanti per noi. Speriamo di poter salire sul podio di nuovo a Portland e a Londra."