Formula E: DS Automobiles pronta a concludere la decima stagione a Londra

Questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 luglio, la capitale del Regno Unito ospiterà le due tornate finali della decima stagione di Formula E.

Il circuito ExCel di Londra, caratterizzato da un tratto al chiuso all’interno del centro espositivo, sarà ancora una volta lo scenario di un evento denso di azione e sorprese. Per il quarto anno consecutivo, 22 piloti si sfideranno su questa pista unica, concludendo una stagione che ha visto competizioni intense e una qualità competitiva senza precedenti.

Dopo 14 gare combattute negli ultimi sei mesi, DS Automobiles e PENSKE AUTOSPORT si presentano a Londra al terzo posto nel campionato dei team. Questa posizione riflette la costanza e la determinazione del team, che ha saputo affrontare sfide continue e migliorare le proprie prestazioni nel corso della stagione.

Nella classifica piloti, Jean-Eric Vergne, l’unico ad aver conquistato due titoli di Formula E, si trova attualmente in sesta posizione, a soli 28 punti dal podio provvisorio. Il suo compagno di squadra, Stoffel Vandoorne, vincitore della serie nel 2022, è attualmente decimo prima della doppia gara conclusiva della stagione. Entrambi i piloti sono determinati a dare il massimo nelle ultime gare per migliorare le loro posizioni individuali e contribuire al successo del team.

DS Automobiles, che ha conquistato due doppi titoli nel 2019 e nel 2020, è intenzionata a mantenere la sua posizione sia nel campionato dei team che in quello dei costruttori. Il marchio premium francese punta sul talento dei suoi piloti e sul suo know-how nella tecnologia elettrica per raggiungere questo obiettivo. Le prestazioni e la strategia del team saranno cruciali per concludere la stagione in modo positivo.

Le due gare finali della Stagione 10 di Formula E prenderanno il via sabato e domenica alle 18:00 (CET). Con 94 punti ancora in palio, la battaglia per il podio è più aperta che mai. Eugenio Franzetti, DS Performance Director, ha espresso grande fiducia nelle capacità del team e nell'importanza di queste ultime gare.

Eugenio Franzetti ha dichiarato: “Dopo gli ottimi risultati di Portland, non vediamo l’ora di tornare in pista e difendere la nostra attuale posizione sul podio in questa decima stagione. Come sempre, la finale di Londra si preannuncia come una due giorni estremamente intensa, con un susseguirsi di battaglie tra i leader. Sono certo che noi saremo al centro dell’azione! Ci sono ancora 94 punti in palio per i team e DS PENSKE è più motivata che mai a lottare per conquistarne il maggior numero possibile. Un terzo posto sul podio alla fine dell’anno rappresenterebbe un segnale di progresso positivo rispetto all’anno scorso, quindi questo è sicuramente il nostro obiettivo!”

La motivazione all’interno del team è alle stelle, con DS PENSKE determinata a lottare fino all’ultimo giro per ottenere il maggior numero di punti possibile. Un terzo posto sul podio alla fine dell’anno rappresenterebbe un segnale di progresso positivo rispetto alla stagione scorsa, confermando la crescita e la competitività del team.

L’attesa è alta per vedere come si svilupperanno le ultime due gare della stagione e se DS Automobiles riuscirà a consolidare la sua posizione tra i migliori team della Formula E. Con il talento di Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne e il supporto di un team tecnico di prim’ordine, le aspettative sono elevate. L'evento di Londra promette di essere un emozionante epilogo per una stagione già indimenticabile.

Il campionato di Formula E continua a dimostrare quanto sia dinamico e imprevedibile, con ogni gara che può ribaltare le sorti della classifica. I fan di tutto il mondo seguiranno con trepidazione le ultime fasi di questa appassionante stagione, pronti a celebrare i vincitori e a vivere le emozioni che solo il motorsport elettrico sa offrire.