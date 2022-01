Formula E, Mortara si aggiudica la seconda gara

Primo e terzo piazzamento per ROKiT Venturi Racing, con una grande prestazione anche di Lucas Di Grassi

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) ha battuto Robin Frijns (Envision Racing) e il suo compagno di squadra Lucas Di Grassi, conquistando la vittoria del secondo round del Diriyah E-Prix e concludendo una gara straordinaria per il team monegasco.

Al sedicesimo giro, grazie al secondo ATTACK MODE, Di Grassi è riuscito a posizionarsi davanti a Nyck de Vries (Mercedes-EQ) che era in pole position. Il brasiliano ha accelerato verso l'esterno superando De Vries alla curva 18 e mantenendo la posizione, con Mortara che cercava di superarlo. Nel giro successivo, lo svizzero ha spiazzato il suo compagno di squadra e preso il comando della gara, respingendo l’attacco di Frijns fino alla conclusione della gara dietro la Safety Car dopo che Alexander Sims (Mahindra Racing) ha impattato contro il muro.

Andre Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula E Team), dopo la pessima posizione ottenuta nella prima gara, ha recuperato e ottenuto il quarto posto, lottando con Jake Dennis (Avalanche Andretti) e Jean-Eric Vergne (DS TECHEETAH) per tutto il tempo e avendo la meglio sulla coppia, che si è posizionata subito dopo il pilota della Porsche. Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) ha recupearto dal dodicesimo posto al settimo per ottenere punti preziosi in una giornata non particolarmente fortunata.

Oliver Rowland (Mahindra Racing) ha superato la linea di partenza e ha avuto una penalità di tre posizioni finendo ottavo, con Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) in nona posizione. Il vincitore del primo round e campione in carica, Nyck de Vries (Mercedes-EQ), è finito in fondo al gruppo dopo che i piloti della Venturi si sono imposti e il sorpasso di Vergne ha portato a un contatto ravvicinato. L'olandese ha conquistato un punto, ottenendo il 10° posto.

Dopo il secondo round del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, Edo Mortara è quattro punti davanti a De Vries in cima alla classifica piloti, mentre ROKiT Venturi Racing è in testa alla classifica squadre con 11 punti di vantaggio su Mercedes-EQ, con Avalanche Andretti in terza posizione.

Il terzo round del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E si terrà a Città del Messico sabato 12 febbraio.