Franco Colapinto si unisce a BWT Alpine: Accordo pluriennale con Williams Racing

BWT Alpine Formula One Team ha annunciato un importante accordo pluriennale con Williams Racing per assicurarsi i servizi del giovane talento argentino Franco Colapinto.

Il ventunenne, che ha già dimostrato le sue capacità in pista, ricoprirà il ruolo di pilota di riserva e collaudatore durante la stagione 2025 del Campionato del Mondo FIA di Formula 1.

Colapinto affiancherà Paul Aron e Ryō Hirakawa nel programma TPC (Testing Previous Cars), partecipando a diverse sessioni di test con modelli precedenti e contribuendo allo sviluppo del team al simulatore di Enstone. La sua presenza ai Gran Premi durante l'anno sarà fondamentale per garantire continuità al progetto sportivo di Alpine.

Franco Colapinto: un sogno che si realizza

Entusiasta per questa nuova opportunità, Colapinto ha voluto ringraziare sia Williams Racing che BWT Alpine Formula One Team: “Sono molto contento di entrare a far parte di BWT Alpine Formula One Team. Vorrei ringraziare la Williams per il supporto ricevuto fin dal mio ingresso nell’Academy. Hanno reso possibile il mio sogno di arrivare in Formula 1 e gliene sarò sempre grato”.

L'argentino ha espresso la sua gratitudine anche nei confronti di Luca de Meo, Flavio Briatore e Oliver Oakes per aver creduto in lui: “È giunta l’ora di scrivere un nuovo capitolo. Affrontare questa sfida con Alpine è un vero onore. Ringrazio anche tutti gli sponsor e i partner che mi hanno sostenuto nel 2024. Un "¡Muchas gracias!" va ai miei fan in Argentina, che continuano a sostenermi con grande passione”.

Flavio Briatore: Colapinto è una promessa del motorsport

Anche Flavio Briatore, Executive Advisor di BWT Alpine Formula One Team, ha espresso grande soddisfazione per l'accordo raggiunto con Williams Racing: “Siamo molto contenti di aver concluso un accordo con Williams per ingaggiare Franco Colapinto. Non ci sono dubbi che sia tra le migliori speranze del motorsport”.

Briatore ha sottolineato le impressionanti performance di Colapinto fin dal suo debutto in Formula 1: “Ha sorpreso molti, me incluso. Le sue prestazioni come rookie sono state impressionanti e con questo contratto abbiamo assicurato un vivaio di giovani piloti su cui contiamo per il futuro. Lavoreremo con loro per sviluppare il team e puntare ai successi che Alpine merita”.

Una nuova sfida per il giovane argentino

Il passaggio di Colapinto ad Alpine rappresenta un nuovo capitolo nella carriera del giovane pilota, che si appresta ad affrontare una stagione cruciale nel 2025. La collaborazione con Williams Racing rimane fondamentale per la crescita del talento argentino, che avrà l'opportunità di accumulare preziosa esperienza in un ambiente competitivo come quello della Formula 1.

Con questa mossa strategica, BWT Alpine Formula One Team conferma il proprio impegno nello sviluppo di giovani talenti, puntando su una nuova generazione di piloti per costruire il futuro del team.