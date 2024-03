Guenther su Maserati vince a Tokyo: storico trionfo in Formula E

Un debutto stellare sulle strade di Tokyo ha visto Maximilian Guenther del Maserati MSG Racing trionfare nel primo Tokyo E-Prix della storia, segnando un momento cruciale nella Stagione 10 della Formula E.

Guenther, con una mossa magistrale al 24° giro, ha superato il polesitter Oliver Rowland del Nissan Formula E Team, dimostrando abilità e strategia di guida eccezionali.

Il percorso verso la vittoria non è stato semplice per il pilota tedesco, che ha dovuto confrontarsi con la tenace competizione di Rowland. Grazie a una gestione impeccabile dell'energia e a scelte tattiche acute, Guenther ha mantenuto la leadership, nonostante le pressioni costanti del suo avversario britannico. La sua vittoria non solo rappresenta il primo trionfo per il suo team dopo Jakarta nella Stagione 9 ma segna anche la sua quinta vittoria personale nella serie.

La gara ha sottolineato l'intensa competitività della stagione, con cinque vincitori diversi rappresentanti altrettante squadre nelle prime gare, evidenziando l'equilibrio e l'alta tensione del campionato. Il campione in carica, Jake Dennis dell'Andretti Formula E Team, ha completato il podio dimostrando resilienza e determinazione.

La battaglia per il campionato si infiamma ulteriormente con Pascal Wehrlein del Tag Heuer Porsche Formula E Team ora in testa al Campionato mondiale piloti, seguito da vicino da altri contendenti che promettono un'accesa lotta per il titolo.

Un tocco di Hollywood e leggende del motorsport ha aggiunto fascino all'evento, con la presenza di Sung Kang, celebre per i suoi ruoli in "Fast and Furious", che ha portato in pista la sua passione per le auto guidando la GEN3. Emozioni e prestigio si sono fusi nella storica cornice di Tokyo, arricchita dalla presenza di celebrità e icone delle corse.

Il circuito ora si sposta a Misano per il doppio appuntamento del Misano E-Prix 2024, con i team e i piloti pronti a continuare la loro caccia al titolo in una delle stagioni più imprevedibili e combattute della Formula E. La competizione promette di regalare ancora emozioni e sorprese, mantenendo gli appassionati incollati alla loro passione per la velocità elettrica.