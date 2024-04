Imola, motori accesi per il secondo round del FIA WEC 2024

Questo fine settimana, l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola diventerà il palcoscenico del secondo round del Campionato mondiale di resistenza FIA 2024.

La leggendaria pista, conosciuta per la sua storia ricca e la configurazione tecnica, ospiterà la 6 Ore di Imola, una gara che segna il debutto di questa serie nel cuore della regione Emilia-Romagna.

L'evento non solo introduce l'iconico circuito nel calendario WEC, ma porta anche una lista impressionante di 37 auto, inclusi 19 Hypercars e 18 LMGT3, rappresentando 14 produttori globali come Alpine, Ferrari, Lamborghini e Porsche. In pista ci saranno 110 piloti di 28 paesi diversi, rendendo l'evento un crogiuolo di talenti e tecnologie automobilistiche.

Tra le novità di questa gara, spicca la Peugeot TotalEnergies con la sua nuovissima ipercar 9X8 con specifiche 2024, che debutta con aggiornamenti aerodinamici significativi, inclusa una nuova ala posteriore. Inoltre, ci saranno cambiamenti nella formazione di alcuni team, con l'assenza di Sebastien Bourdais dal team Cadillac e l'introduzione di Jules Gounon nel team Alpine, a seguito dell'infortunio di Ferdinand Habsburg.

Il pubblico italiano avrà particolare interesse a seguire i piloti locali come Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi di Ferrari AF Corse, nonché Mirko Bortolotti e Edoardo Mortara di Lamborghini Iron Lynx. Inoltre, sarà oggetto di grande attenzione Valentino Rossi, l'icona del MotoGP ora al suo primo anno nel WEC, che gareggerà in una BMW M4 classe LMGT3 del Team WRT.

Il circuito di Imola, conosciuto per il suo layout old-school e le curve tecniche, offrirà una sfida unica per le vetture Hypercar e LMGT3. Con le auto che possono raggiungere velocità fino a 312 km/h, e con circa il 50% del giro a tutto gas, la gara promette di essere un test significativo per le strategie di squadra e la resistenza delle auto.

Dopo il successo di Porsche sia in categoria Hypercar che LMGT3 nel round inaugurale in Qatar, la competizione a Imola sarà cruciale per definire le dinamiche della stagione. Con un layout diverso e la possibilità di condizioni meteorologiche variabili, questo secondo round del WEC si preannuncia come un capitolo emozionante e imprevedibile nella serie.