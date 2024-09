Maserati GT2: Vittoria e Secondo Posto a Monza nel Fanatec GT2 European Series

L' Autodromo Nazionale di Monza ha fatto da scenario a un weekend trionfale per Maserati, con risultati eccellenti nella quinta tappa del Fanatec GT2 European Series powered by Pirelli.

Protagonista indiscussa è stata la Maserati GT2, che ha dominato Gara 1, monopolizzando il podio con tre vetture nelle prime tre posizioni.

La vittoria è andata alla coppia Leonardo Gorini e Carlo Tamburini, che, a bordo della Maserati GT2 numero 1 del team LP Racing, hanno conquistato il gradino più alto del podio. Hanno preceduto Alexandre Leroy su Maserati GT2 numero 24 di TFT Racing, autore della pole position e vincitore nella classe AM. A completare il podio, al terzo posto, Philippe Prette (numero 2 di LP Racing), che ha conquistato anche il secondo posto di classe.

La Gara 2 ha visto un’altra grande prestazione della coppia Gorini-Tamburini, che hanno ottenuto un secondo posto in rimonta, risultato che permette loro di rimanere in corsa per la vittoria assoluta del campionato. Meno fortunati Philippe Prette e Alexandre Leroy: il primo è stato penalizzato da una foratura nell'ultimo giro che lo ha relegato in nona posizione, mentre il secondo ha dovuto abbandonare la corsa a causa di un contatto con un avversario.

In questo appuntamento monzese ha fatto il suo debutto anche una quarta Maserati GT2, schierata dal team Dinamic Motorsport e guidata da Mauro Calamia e Roberto Pampanini. Purtroppo, la loro partecipazione è stata interrotta da un incidente in Gara 1 che ha impedito loro di prendere parte alla seconda gara.

La Gara 1 si è subito rivelata favorevole per Maserati. Dopo una fase iniziale di Safety Car, le vetture del Tridente hanno preso le prime tre posizioni, con Gorini che ha superato sia Prette sia Leroy. Il pit-stop ha consolidato ulteriormente il vantaggio, e Tamburini ha concluso in testa, regalando a Maserati un podio tutto italiano.

La seconda corsa ha visto Gorini e Tamburini impegnati in una rimonta dopo un problema in qualifica che li ha costretti a partire dalle retrovie. Nonostante le difficoltà iniziali, Tamburini è riuscito a risalire fino alla seconda posizione. Sfortunatamente, il contatto di Leroy con un avversario e la foratura di Prette hanno vanificato le loro possibilità di podio, ma Gorini ha continuato la rimonta fino al secondo posto.

Oltre alle emozioni in pista, il weekend di Monza ha offerto anche l’anteprima europea della nuova Maserati GT2 Stradale, una supercar che combina le prestazioni estreme della Maserati GT2 con la guida su strada della MC20. Con una potenza massima di 640 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, la GT2 Stradale è la più scattante della sua categoria. Questo capolavoro di design e ingegneria rappresenta l’anima racing di Maserati e celebra il ritorno del marchio nel mondo delle competizioni a ruote coperte.

A Monza è stata presentata anche la Maserati MCXtrema, un bolide da 740 CV, prodotto in soli 62 esemplari e omologato esclusivamente per l’uso in pista, destinato agli appassionati più esigenti di vetture racing.

L’ultimo appuntamento della stagione del Fanatec GT2 European Series si terrà a Barcellona, dall’11 al 13 ottobre, e vedrà ancora una volta Maserati impegnata a lottare per il titolo in entrambe le classi.