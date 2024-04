Misano E-Prix accende motori: Formula E in Italia

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli si appresta ad accogliere il Campionato Mondiale ABB FIA Formula E per una tappa italiana ricca di emozioni e novità.

I Round 6 e 7 della Stagione 10, in programma il 13 e 14 aprile, segnano il ritorno della competizione in Italia, stavolta nel cuore della Riviera Romagnola, pronta a regalare ai fan momenti indimenticabili di sport e intrattenimento.

Quest'anno, il Misano E-Prix assume un significato particolare per piloti e squadre. Edoardo Mortara di Mahindra Racing, con le sue radici italo-svizzero-francesi, si dice emozionato all'idea di competere davanti al pubblico di casa, forte anche di un inizio stagione promettente. Gli occhi saranno puntati anche su Mitch Evans, asso della Formula E con quattro vittorie a Roma, e sul suo compagno di squadra Nick Cassidy, pronti a lasciare il segno anche a Misano.

Max Günther, fresco di vittoria a Tokyo, punta a continuare la sua striscia di successi, mentre Oliver Rowland mira a un nuovo podio per estendere la sua impressionante serie. Non da meno, Pascal Wehrlein si lancia alla caccia di punti preziosi per consolidare la sua posizione in classifica.

Il circuito, già noto agli appassionati di MotoGP e WorldSBK, debutta nella Formula E con un tracciato di 3,381 km che promette sfide e sorpassi mozzafiato. La Stagione 10 della Formula E si è finora distinta per l'equilibrio e la competizione aperta, con cinque vincitori diversi nelle prime cinque gare. La varietà di talenti in pista preannuncia un weekend di gare avvincente e imprevedibile.

Oltre all'azione in pista, il Misano E-Prix offrirà ai fan un'esperienza a 360 gradi. L'Allianz Fan Village ospiterà il campionato FIM E-Xplorer World Cup, innovativa competizione di moto elettriche, e proporrà intrattenimento di vario genere, tra cui esibizioni musicali live di Bradley Simpson, ex frontman dei The Vamps, e della cantautrice italiana Rose Villain.

Con i biglietti ancora disponibili, il Misano E-Prix si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motorsport e non solo, offrendo un fine settimana all'insegna della sostenibilità, dell'innovazione e dello spettacolo sportivo.