Nuova collaborazione tra Peugeot Sport e Modex nelle gare di Endurance

Peugeot Sport e Modex, leader delle soluzioni basate su blockchain, sono lieti di annunciare la loro nuova collaborazione nell’ambito del progetto delle gare di endurance di PEUGEOT.

Coniugando tecnologie hardware e software all’avanguardia con un design decisamente innovativo, 9X8 segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia delle corse automobilistiche.

Dalla sua creazione nel 1981, Peugeot Sport, leggendario reparto corse della casa del Leone, ha lasciato il segno nei campionati nazionali e internazionali sviluppando prodotti pionieristici che sono stati punti di riferimento nello sport automobilistico. Il progetto Endurance di PEUGEOT 9X8 è un passo verso la rivoluzione delle regole e l’adozione di tecnologie nuove e innovative.

“Siamo lieti che Modex faccia parte del Team PEUGEOT TotalEnergies”, dichiara Jean Marc FINOT, Senior Vice President di Stellantis Motorsport. “Noi di Peugeot Sport e Stellantis Motorsport sappiamo quanto sia importante mettere la tecnologia al servizio della vita quotidiana e lo stesso vale per Modex, che offre soluzioni all’avanguardia nell’innovazione e nella sicurezza dei dati. Le nostre due organizzazioni condividono lo stesso desiderio di concentrarsi sulla creazione e lo sviluppo di software, elemento chiave delle prestazioni. Questi obiettivi condivisi sono sfociati naturalmente in una partnership”.

Sfruttare la strategia Blu Ocean per offrire prestazioni stellari e aprire nuovi orizzonti è al centro della proposta di valore e dell’etica di Modex.

Fondata nel 2017 da un gruppo di imprenditori con la passione per le tecnologie innovative e il desiderio di portare il potenziale della blockchain nel mondo, Modex è diventata leader mondiale di soluzioni basate su blockchain con una presenza in rapida crescita nel settore pubblico e privato.

Il prodotto di punta della società, la Modex Blockchain Database® (BCDB), una soluzione brevettata che aumenta le tradizionali banche dati aziendali con le capacità e i vantaggi della blockchain, è un riflesso diretto della visione di Modex: utilizzare la tecnologia blockchain per fornire una fiducia quantificabile alle organizzazioni e agli individui di tutto il mondo.

Inoltre, il “token” di Modex – la valuta digitale nativa che governa l’ecosistema Modex e può essere utilizzata come mezzo per memorizzare e scambiare valore in modo diretto e sicuro – permette agli investitori di tutto il mondo di far parte della rete Modex.

“Prestazioni, innovazione ed efficienza sono valori comuni tra Peugeot Sport e Modex. Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto ambizioso”, dichiara Mihai IVASCU, CEO e co-fondatore di Modex. “L’impegno di Peugeot Sport di ripensare le corse automobilistiche riflette perfettamente l’ambizione che abbiamo qui a Modex di sfruttare le tecnologie avanzate per creare nuovi tipi di reti di fiducia. Per questo la partnership sarà gratificante ed arricchente per entrambe le organizzazioni: perseguiamo gli stessi obiettivi, anche se in ambiti diversi”.

Con questa collaborazione a lungo termine, le equipe di Peugeot Sport e di Modex desiderano condividere le loro idee, ispirazioni, la visione della tecnologia e dell’innovazione al fine di generare sinergie.