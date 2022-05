Nyck de Vries vince la seconda gara dello Shell Recharge Berlin E-Prix 2022

Nyck de Vries della Mercedes-EQ si è aggiudicato con una guida molto equilibrata la seconda gara del doppio appuntamento dello Shell Recharge Berlin E-Prix 2022, precedendo Edoardo Mortara del ROKiT Venturi Racing e Stoffel Vandoorne, compagno di squadra della Mercedes-EQ.

Il campione in carica de Vries ha conquistato la vittoria sul circuito dell'aeroporto di Tempelhof, teatro del suo trionfo nella stagione, con Mortara che lo ha seguito a 2,5 secondi di distanza, mentre le condizioni ventose del sabato lasciavano spazio alle temperature elevate del fine settimana. Vandoorne ha portato sul podio due Silver Arrow 02 gestite da Mercedes-EQ e tre propulsori Mercedes-EQ nei primi tre posti. Con il suo terzo posto, il belga ha ottenuto il suo terzo podio in tre gare. Lucas di Grassi (ROKiT Venturi Racing) è arrivato quarto e ha portato a quattro le vetture Mercedes nei primi quattro posti, in una gara dominante sul suolo di casa.

Robin Frijns (Envision Racing) ha ottenuto un combattuto quinto posto dopo un lungo tira e molla tra l'olandese, António Félix da Costa (DS TECHEETAH), che ha concluso in sesta posizione, e un gruppo di vetture alle sue spalle, tutte in lotta per massimizzare il proprio bottino di punti mentre la Stagione 8 supera il giro di boa.

Oliver Rowland (Mahindra Racing) è passato dal 10° posto iniziale al settimo finale. André Lotterer della TAG Heuer Porsche ha ottenuto l’ottava posizione, non riuscendo a capitalizzare il ritmo delle prove e delle qualifiche. Jean-Éric Vergne ha tagliato il traguardo in nona posizione, appena davanti al collega Mitch Evans [Jaguar TCS Racing], che ha conquistato il punto finale in decima posizione.

Dopo otto gare, a metà della stagione, Vandoorne è in testa alla classifica piloti con 111 punti, Mortara è secondo con 99 punti e Vergne è terzo, a quattro punti di distanza. La Mercedes-EQ è in cima alla classifica delle squadre con 176 punti, mentre la ROKiT Venturi Racing è a 148 punti.

Il nono appuntamento del calendario di 16 gare è il Jakarta E-Prix del 4 giugno, la prima volta che il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E corre in Indonesia.

NYCK DE VRIES, MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM, #17 ha dichiarato: "Abbiamo avuto un percorso difficile nelle ultime tre gare, onestamente sono molto contento di essere tornato. Naturalmente ero preoccupato per la minaccia dei piloti dietro di me, Edo era stato molto forte per tutto il fine settimana, quindi dovevamo assolutamente tenerlo lontano, ma la squadra ha gestito molto bene la situazione da parte loro e io l'ho eseguita. Sono molto soddisfatto".

EDOARDO MORTARA, ROKiT VENTURI RACING, #48 ha dichiarato: "La gara è stata abbastanza buona ovviamente, siamo qui sul podio. Ma complimenti a Nyck e alla Mercedes, avevano un ritmo migliore del nostro. Ho cercato di stargli dietro, ma alla fine è stato decisamente più veloce. È comunque un grande weekend per noi: due pole position, una vittoria ieri e un secondo posto oggi. Questo dimostra che la Mercedes sta facendo le cose per bene [con il powertrain ROKiT Venturi Racing]. Hanno un pacchetto molto competitivo e sono molto felice di aver guidato una di queste vetture negli ultimi tre anni".

STOFFEL VANDOORNE, MERCEDES-EQ, #5 ha dichiarato: "È stata una gara abbastanza buona a essere onesti, un po' meno movimentata di ieri per me. Ma è comunque bello essere di nuovo sul podio, le nostre auto volavano di nuovo oggi e dopo una qualifica difficile era importante non perdere lo slancio e tornare alla velocità in gara. Ma un doppio podio in questo fine settimana mi rende sicuramente felice. È stata una bella sensazione [la mossa su Lucas di Grassi]! Lucas è uno difficile da contrastare, e io avevo un po' più di ritmo di lui in quel momento e sono riuscito a farlo in modo pulito".

L'ospite d'onore della gara di domenica è stato il sindaco di Berlino e patrocinatore dello Shell Recharge Berlin E-Prix 2022, Franziska Giffey. Ha incontrato il fondatore e presidente della Formula E, Alejandro Agag, Jamie Reigle, amministratore delegato, e Alberto Longo, co-fondatore e amministratore delegato del campionato, e ha confermato che Berlino continuerà a ospitare gare di Formula E. "Siamo lieti che il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E si svolga nella nostra capitale per l'ottava volta. Berlino è l'unica città che è stata presente nel calendario delle gare ogni anno dalla stagione inaugurale del 2014".

Il sindaco Giffey ha proseguito: "L'iconico aeroporto di Tempelhof è la sede dell'evento per la settima volta. Il circuito è diventato rapidamente uno degli autodromi più noti della Formula E e sono quindi lieto che sia stato assicurato per contratto che il Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E si svolgerà sul sito di Tempelhof per i prossimi due anni".

Durante la passeggiata sulla griglia e la visita ai box del TAG Heuer Porsche, il sindaco Giffey ha potuto vedere la tecnologia della serie di corse completamente elettriche. "La Formula E non solo ci offre emozionanti gare elettriche, ma è anche un'importante piattaforma per promuovere innovazioni tecnologiche e sostenibili che possono facilitare la nostra transizione verso un futuro più verde ed elettrico", ha dichiarato.