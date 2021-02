Opel Corsa-e Rally, pronta al debutto

Marijan Griebel, pilota Opel, allaccia la cintura di sicurezza a sei punti e controlla ancora una volta il suo equipaggiamento. Il navigatore Tobias Braun azzera il trip master, che misura la distanza percorsa e concentra lo sguardo sulla strada. Un timer prepara la Opel Corsa-e Rally e fa il conto alla rovescia dei secondi fino al via con il classico simbolo dei gesti della mano. Quando il countdown arriva a tre, Griebel applica il fly-off idraulico del freno a mano mentre fa girare un po' il motore per precaricare il sistema di guida elettrico.

Allo zero, la mano del timer scompare, Griebel lascia andare i freni e la Opel Corsa-e scatta dai blocchi come un pipistrello fuori dall'inferno. Il co-pilota inizia subito a scandire le note: "50 Sinistra Cinque pieno, a Destra Quattro meno, stringe, 20 Chicane Destra, 40 Destra Cinque taglio..." La Opel Corsa elettrica da 136 cv si lancia vigorosamente tra le curve e accelera rapidamente da ferma grazie alla sua elevata coppia di 260 Nm. Il differenziale Torsen a slittamento limitato assicura la migliore trazione, soprattutto in uscita di curva. L'auto da rally sfreccia tra le speciali, sterzando con precisione e frenando in agilità.

Questo è esattamente il modo in cui il pilota Opel Marijan Griebel ha iniziato centinaia di prove speciali in passato. Ad esempio, nella prova speciale 13 del Rally Liepāja nel 2016. Dopo 23,05 chilometri di guida al limite assoluto verso la prova finale, il tutto senza fare un solo errore, e avendo percorso più di 200 chilometri nel corso dell'intero rally, ce l’avevano finalmente fatta: il poliziotto di Hahnweiler vinse l'ultimo rally della stagione in Lettonia con la sua Opel ADAM R2 e portò a casa il titolo della FIA ERC Junior come primo Campione Europeo di Rally tedesco in 15 anni.

Nel 2020 Griebel è stata la prima persona al mondo a sedere su un veicolo da rally esclusivamente elettrico. La vettura è stata sviluppata per la ADAC Opel e-Rally Cup e farà il suo debutto nella stagione 2021.

Opel partecipa ancora una volta al Campionato clienti con la nuova coppa monomarca e sta cercando di arrivare al successo nella ADAC Opel Rally Cup, alla quale hanno partecipato un totale di 131 piloti provenienti da 18 Paesi a partire dal 2013. Prima che questo possa accadere, la Opel Corsa-e Rally ha ancora una serie di test drive da affrontare, per i quali il team Opel Motorsport ha programmato tre giorni presso il Centro Test di Pferdsfeld. Qui, in Renania Palatinato, l'auto da corsa elettrica è in fase di preparazione per partecipare al Campionato Tedesco Rally.

Nel corso di tre giorni, quattro Opel Corsa-e Rally percorreranno la handling track nella vasta area di test a Bad Kreuznach per simulare un rally. Tutto in condizioni reali.

Griebel e la sua squadra cominciano presto. 8:05: Parc fermé OUT. 8:08 am: Service IN. 8:23 am: Service OUT. Questo è seguito da un tratto stradale di 9,6 km al di fuori del Centro Test, cioè proprio nel bel mezzo del traffico delle ore di punta, in conformità con le normative tedesche sul traffico, naturalmente.

Sguardi confusi la fissano dalle altre auto. Non si vede tutti i giorni una vettura da rally vestita Opel Motorsport. Ritorno al Centro di Test in orario, cronometraggio ore 8:44, casco in testa, controllo finale, inizio stage 1 alle ore 8:49, distanza: 20 giri da 1,6 km, via!

Gli special stage dovrebbero spingere davvero la Opel Corsa-e Rally e testare ciò che deve ancora essere migliorato, per vedere dove sono i suoi limiti, e se il powertrain è in grado di gestire lo stress. È importante scoprire come il sistema di calibrazione di base dovrebbe essere progettato per i clienti, come chilometraggi e tempi di ricarica possano essere conciliati con un programma di rally e come funziona la gestione del motore elettrico e della temperatura della batteria.

Tornati al punto di controllo, gli ingegneri Opel si affrettano a lavorare alla Corsa-e Rally: si collega il PC, si leggono i dati, si controllano pneumatici e freni e si misurano le temperature. Anche nell'era digitale, il feedback del pilota è ancora uno degli aspetti più importanti nello sviluppo di una vettura da rally. Com'è andata? Che differenze hai trovato stavolta? Come hai trovato il veicolo in condizioni di guida X e in condizioni di guida Y? Commenti, lamentele, suggerimenti?

L'obiettivo principale di questa prova speciale era testare l'effetto frenante e la sensazione fornita dai freni. Il pilota Griebel è alla ricerca di una risposta più diretta del freno e di un feedback migliore del pedale durante la massima decelerazione. I tecnici Opel, quindi, optano per pastiglie più dure. E’ l’ora della prova successiva. Lo stesso percorso, altri 20 giri. L'auto entra in pista e questa volta il campione europeo è raggiante, mostra il pollice in su, va tutto bene e funziona perfettamente. Un’altra pausa, questa volta per caricare la batteria, in soli 30 minuti, la batteria è già all’ 80 per cento. Il momento perfetto per un panino e un caffè.

La nuova Opel Corsa-e Rally è in dirittura d'arrivo del test di tre giorni: il telaio si adatta, lo sterzo e i freni ora sono perfettamente regolati e tutti gli interruttori, le leve e le caratteristiche di sicurezza importanti sono stati integrati. Ora è il momento di mettere a punto il software. Tutto deve essere meticolosamente adeguato per ogni situazione; le modifiche in un'area ne influenzeranno altre. Ciò richiede estrema pazienza da parte degli ingegneri e dei collaudatori.

Un buon esempio è mappare l'acceleratore. Con il suo piede destro particolarmente sensibile, il pilota di rally è alla ricerca di una risposta diretta per ottenere la migliore dose di potenza del motore. A questo proposito, Opel Corsa-e Rally è ancora un po' troppo reattiva. Griebel è alla ricerca di una risposta lineare, il che significa che il sistema di controllo continuerà ad essere programmato fino a quando il campione europeo batterà un nuovo colpo.

Dopo tre giorni intensi, le quattro auto elettriche da Rally hanno percorso quasi 1500 chilometri di test senza problemi. L'equipaggio e i piloti sono esausti, ma anche molto soddisfatti del loro lavoro. Griebel fa un bilancio dei risultati della simulazione del rally: "Il test è stato un successo. I nostri clienti otterranno un sofisticato, innovativo veicolo per il campionato monomarca con prestazioni e maneggevolezza eccezionali. La Opel Corsa-e Rally è pronta per gareggiare!"

La carriera del 31enne è strettamente intrecciata con Opel. Nel 2013 vinse l'ADAC Opel Junior Rally Cup e l'anno dopo entrò a far parte dell'ADAC Opel Junior Rally Team. Nel 2014, vinse il titolo di divisione nel Campionato Tedesco Rally alla guida della Opel ADAM R2. Nel 2016 vinse il FIA ERC Junior U27 European Rally Championship.