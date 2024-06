Peugeot pronta per la 24 Ore di Le Mans 2024

Dopo che l'edizione del Centenario dello scorso anno ha attirato una folla record di 325.000 fan, la 24 Ore di Le Mans è ancora una volta un tutto esaurito quest'anno, poiché i biglietti per l'evento del 2024 sono andati a ruba in pochi giorni lo scorso novembre.

Gli appassionati di corse hanno tutte le ragioni per partecipare: con ventitré prototipi e nove prestigiose case automobilistiche che gareggiano nella classe d'élite Hypercar, possono aspettarsi molta azione sul Circuit de la Sarthe, il circuito della 24 Ore, il più lungo (13,626 km) e il più veloce (velocità media superiore a 240 km/h) del calendario del FIA World Endurance Championship.

"Le Mans è radicata nel DNA di PEUGEOT. I ricordi e le emozioni provate in questo evento iconico attraversano le generazioni", ha dichiarato Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport. "L'entusiasmo che abbiamo visto a Le Mans nel 2023 ha dimostrato quanto i tifosi tengano a PEUGEOT. Torniamo quest'anno più determinati che mai. Il team ha lavorato instancabilmente per oltre un anno per arrivare alla griglia di partenza il 15 giugno. La gara di quest'anno sarà storica per dimensioni e qualità della concorrenza. Si tratta di qualcosa di davvero unico nella storia delle corse e il marchio PEUGEOT è incredibilmente orgoglioso di farne parte! La 24 Ore di Le Mans è un'avventura umana unica", ha aggiunto Jean-Marc Finot.

Il Team Peugeot TotalEnergies ha iscritto in gara due unità 2024 della PEUGEOT 9X8. L'obiettivo è quello di mostrare l'affidabilità della vettura e i vantaggi prestazionali di questa Hypercar radicalmente cambiata, che ha fatto il suo debutto competitivo alla 6 Ore di Imola all'inizio di aprile, dopo soli dieci mesi di sviluppo.

"Siamo davvero contenti di essere riusciti a far gareggiare questa vettura per la prima volta a Imola", ha dichiarato Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. "Sviluppare un prototipo di Hypercar, il 90% del quale è nuovo in termini di carrozzeria, aerodinamica e powertrain, in soli dieci mesi – con tutti i tempi di produzione di parti e attrezzature – è un risultato davvero impressionante, reso possibile dal contributo di tutti nel Team Peugeot TotalEnergies".

Al suo debutto agonistico, la PEUGEOT 9X8 2024 si è assicurata i primi punti costruttori WEC della stagione con il nono posto alla 6 Ore di Imola. Tre settimane dopo, la PEUGEOT 9X8 2024 ha ottenuto un altro piazzamento tra i primi dieci alla 6 Ore di Spa-Francorchamps, nonostante si sia scontrata con una concorrenza molto agguerrita.

"La maneggevolezza in gara e i miglioramenti delle prestazioni sono stati in linea con le nostre aspettative e con ciò che abbiamo osservato durante i test invernali", ha confermato Olivier Jansonnie. "Non c'è dubbio che dobbiamo ancora migliorare, comunque. Con una ventina di Hypercar in pista, abbiamo visto quanto sia vicina a centro gruppo e come il più piccolo dettaglio possa fare la differenza. A Imola e Spa siamo arrivati davanti a vetture più veloci grazie a un'ottima strategia e al duro lavoro di tutti i membri del team. Abbiamo massimizzato il risultato se si guarda alle prestazioni della vettura, anche se non abbiamo ottenuto il risultato che speravamo".

"Storicamente, Le Mans è una gara unica", ha spiegato Olivier Jansonnie. "C'è la macchina, ovviamente, la sua velocità e affidabilità, ma anche la preparazione del team, la strategia di gara, ecc. I nostri preparativi sono iniziati a luglio 2023 dopo un accurato debriefing della 91a edizione, guardando a cosa funzionava bene, dove potevamo migliorare e così via. L'anno scorso è stata la prima volta che siamo tornati a Le Mans dopo molto tempo e quest'anno saremo sicuramente più preparati".

Il meteo è stato molto variabile nel 2023 e il Team Peugeot TotalEnergies è riuscito a sfruttare al meglio le condizioni difficili. La PEUGEOT 9X8 numero 94 ha condotto la gara per 34 giri nel cuore della notte ed entrambe le vetture hanno tagliato il traguardo della gara più importante del mondo.

"Non stiamo pensando a un obiettivo in termini di risultato", ha insistito Olivier Jansonnie. "Il nostro unico obiettivo è cercare di garantire che la gara si svolga nel modo più fluido possibile e che vediamo la massima affidabilità. Avremo un'idea più chiara della nostra posizione in termini di prestazioni dopo la giornata di test e adatteremo di conseguenza il nostro approccio alla gara".

La giornata di prova si terrà domenica 9 giugno. I team e i piloti avranno a disposizione sei ore di pista per orientarsi (di nuovo) sul Circuit des 24 Heures du Mans (13,626 km). Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno si disputeranno tre sessioni di prove libere e qualifiche, seguite dall'Hyperpole disputata dalle prime otto Hypercar. La 92ª edizione della 24 Ore di Le Mans prenderà ufficialmente il via sabato 15 giugno alle 16 con partenza sancita dal vincitore della Coppa del Mondo 1998, Zinédine Zidane.

La 24 Ore di Le Mans è una grande festa motoristica che riunisce tifosi, famiglie e appassionati di corse. PEUGEOT si augura che questo evento sia una grande festa dello sport. La Fan Zone di PEUGEOT offrirà ai tifosi un luogo di incontro, dove seguire la gara, godersi la festa e ballare al ritmo dei DJ set. Sarà l'occasione per i tifosi di riunirsi e condividere un'esperienza piacevole e rilassante facendo il tifo per PEUGEOT.

Linda Jackson, Amministratore Delegato del marchio PEUGEOT, ha dichiarato: "PEUGEOT partecipa a Le Mans nel FIA World Endurance Championship per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso, quando siamo tornati a Le Mans per la gara del Centenario, una cosa spiccava su tutte... i Tifosi PEUGEOT, i nostri Leoni! L'atmosfera e il supporto che abbiamo percepito dalla PEUGEOT Fan Zone sono stati incredibili e ne siamo molto grati. Ci ha anche ricordato che Le Mans celebra e condivide la nostra passione per il motorsport e le gare di endurance con i nostri clienti e fan. Il Team Peugeot TotalEnergies ha lavorato incessantemente per sviluppare la 9X8 2024. Siamo una squadra unita, determinata a dare il meglio di sé e a distinguersi. È stato fantastico vedere i progressi compiuti nelle gare a cui ho partecipato da Le Mans l'anno scorso e soprattutto vedere l'entusiasmo e l'eccitazione per la presentazione della PEUGEOT 9X8 2024. E questo ci porta a Le Mans. PEUGEOT ha una solida esperienza nelle gare di durata, con tre vittorie assolute a Le Mans (1992, 1993 e 2009). Chiaramente, il nostro obiettivo è quello di vincere qui, ovviamente, e aggiungere un quarto titolo a questa serie di vittorie! Sarà sicuramente una sfida difficile, con 23 Hypercar, nuovi costruttori e uno standard molto alto. Se c'è una cosa che ho imparato sulle gare di endurance nel corso degli anni, tuttavia, è che non si sa mai come andrà a finire una gara. Con i nostri sei talentuosi piloti che gareggiano sulle due PEUGEOT 9X8 Hypercar 2024, un team impegnato e laborioso e un grande supporto da parte dei nostri fan, tutto può succedere. Sarebbe un risultato incredibile per PEUGEOT finire sul gradino più alto del podio. Il FIA WEC e la 24 Ore di Le Mans continuano a offrire un'arena fantastica in cui mostrare il lavoro innovativo che stiamo svolgendo in PEUGEOT. Siamo orgogliosi di essere tornati alla 24 Ore di Le Mans in Francia e non vedo l'ora di condividere questa esperienza con i fan".

Paul di Resta, pilota della PEUGEOT 9X8 numero 94, ha aggiunto: "Penso che le Hypercar siano costruite per correre a Le Mans. È qui che possono davvero esprimersi, correndo a tutta velocità nel Settore 2. Con la versione 2024 penso che possiamo competere con i grandi. Questo è certamente ciò che cercheremo di fare. Penso che la cosa fondamentale sarà fare una gara pulita: rimanere sullo stesso giro del leader, continuare a lottare e mostrare la nostra determinazione fino alla fine. Non vedo l'ora di scendere in pista e rivivere i momenti speciali vissuti l'anno scorso: la scarica di adrenalina che abbiamo avuto nel team, l'emozione a fine gara e la sensazione di aver ottenuto una prestazione che ha superato le nostre speranze e aspettative. Sappiamo che sarà molto, molto difficile, ma faremo del nostro meglio. È difficile spiegare cosa significherebbe vincere a Le Mans, ma vincere a Le Mans con un costruttore francese deve essere incredibile".

Anche Loïc Duval, pilota della PEUGEOT 9X8 numero 94, ha condiviso le sue impressioni: "Il mio ricordo più bello del 2023 è stato vedere le lacrime agli occhi di tutti dopo aver tagliato il traguardo. E anche il fatto che alle 3 del mattino, a metà gara, eravamo ancora tra i primi tre. È stata un'impresa enorme per tutta la squadra. Purtroppo siamo usciti di pista e poi abbiamo avuto qualche problema tecnico... Questa gara è speciale perché Le Mans si svolge solo una volta all'anno. È come una finale, una finale di Coppa del Mondo per esempio, una finale per la quale tutti si preparano durante tutto l'anno. Ha anche a che fare con il format: correre per 24 ore è qualcosa di molto diverso. È dura per i piloti, per i team e per le vetture. È una grande sfida. Le Mans è la più grande corsa del mondo e qui c'è così tanta storia... C'è chi ha corso qui, poi ci sono tutti quelli che vorrebbero partecipare. Quest'anno abbiamo una macchina nuova, più o meno. Non è nuova al 100%, ma ci sono molte differenze con la versione precedente. Non sarà facile perché abbiamo ancora molto da imparare rispetto ai nostri rivali, che guidano la stessa macchina da una o due stagioni. Stiamo ancora imparando a conoscere la nostra vettura. Siamo abbastanza soddisfatti dei test e delle prime due gare. C'è stato chiaramente un aumento delle prestazioni e abbiamo anche lavorato bene per migliorare l'affidabilità. Questo è spesso un fattore decisivo a Le Mans".

Mikkel Jensen, pilota della PEUGEOT 9X8 numero 93, ha commentato: "L'anno scorso è stato molto speciale per me perché è stata la prima volta che ho gareggiato nella classe élite Hypercar con PEUGEOT, un marchio francese, con il pieno sostegno e supporto dei tifosi francesi per tutta la settimana. E ho anche ricevuto molto sostegno e incoraggiamento da tutti i tifosi danesi, che vengono a Le Mans in gran numero. Questa sarà la prima gara della PEUGEOT 9X8 2024 a Le Mans. Quest'anno siamo più ambiziosi rispetto al 2023, anche se la concorrenza sarà ancora più agguerrita. Sarà più difficile salire sul podio quest'anno rispetto all'anno scorso. Ma ci concentreremo solo sul nostro lavoro per cercare di migliorare tutto. Il team ha fatto un ottimo lavoro nelle ultime gare, senza errori durante i pit stop, buone strategie e così via. Ci concentreremo quindi sulla gara. Prima di allora, dovremo trovare i giusti set-up per i giorni di test in modo da essere tra i primi. E' impossibile prevedere il risultato finale, ma faremo del nostro meglio, godiamocela e vedremo dove andremo a finire..."

Nico Müller, pilota della PEUGEOT 9X8 numero 93, ha condiviso la sua esperienza: "Ricordo di essere stato in testa alla gara intorno a mezzanotte in condizioni abbastanza difficili. È stato davvero speciale essere in testa all'edizione del Centenario della 24 Ore di Le Mans. Ci sarebbe piaciuto che quella sensazione durasse un po' di più, ma portare entrambe le vetture al traguardo è stato di per sé molto piacevole nella prima gara di PEUGEOT a Le Mans. È la più grande corsa del mondo ed è indissolubilmente legata alla storia del marchio. La pista è una di quelle dove si può correre solo una volta all'anno. Quindi il solo fatto di schierarsi alla partenza di questa incredibile gara è di per sé speciale. Lottare per vincere è stato un onore! Abbiamo lavorato duramente per migliorare il pacchetto e la versione 2024 della PEUGEOT 9X8 ha sicuramente più potenziale. È più comodo guidare al limite, quindi questo dovrebbe aiutarci a Le Mans. Ci siamo preparati a fondo e i test sono andati bene. Il team si è impegnato molto e abbiamo investito molto tempo... La concorrenza sarà incredibilmente agguerrita, lo sappiamo, ma vogliamo lottare davanti".

Stoffel Vandoorne, pilota della PEUGEOT 9X8 numero 94, ha dichiarato: "L'anno scorso ero un pilota di riserva per PEUGEOT a Le Mans. È stato molto interessante, ma quest'anno sarà davvero diverso perché guiderò la PEUGEOT 9X8 2024! Prima di iniziare a gareggiare nelle gare di Endurance, non mi rendevo conto di quanto fosse grande questa gara. L'anno scorso ho iniziato ad apprezzare la portata della 24 Ore di Le Mans. È una settimana lunga, è stressante e non si dorme molto, ma mi è piaciuta molto! Abbiamo una macchina nuova da Imola e, purtroppo, ho saltato la gara di Spa a causa della concomitanza con il calendario di Formula E. C'è ancora molto da imparare su questa PEUGEOT 9X8 2024, ma abbiamo avuto la fortuna di competere in due gare prima di correre a Le Mans. Mi sento pronto. Ho già corso in diverse gare Endurance e ho fatto molti test. Sono pronto ad affrontare questa sfida. Dobbiamo essere in partita e lottare con i migliori, come abbiamo fatto in Qatar. Con così tante Hypercar in pista, sarà una volata di 24 ore in cui tutti spingeranno al massimo fino al traguardo. Ma noi saremo della partita..."

Jean-Eric Vergne, pilota della PEUGEOT 9X8 numero 93, ha concluso: "Innanzitutto, Le Mans è una pista unica. Non guidiamo molto spesso su piste lunghe 13 o 14 chilometri o che sono così impegnative. Il tracciato è parte integrante della storia di questa gara unica. Come pilota, devi essere in buona forma, ovviamente, ma è più una questione di preparazione per tutti i membri del team, i meccanici e le vetture, ovviamente. Puntiamo in alto, anche se le ultime due gare non sono andate esattamente secondo i piani. Se riusciremo a evitare di avere problemi meccanici durante la gara, allora questo potrebbe rivelarsi decisivo. Spero anche che avremo il ritmo per lottare per la vittoria. Questo è il mio obiettivo e penso che sia così che si sente anche la squadra".