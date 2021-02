Peugeot Sport presenta i sette piloti del Campionato Mondiale Endurance

Dopo aver svelato i primi render del prototipo della Hypercar e raccontato le caratteristiche del powertrain LMH, PEUGEOT Sport è lieta di annunciare i nomi dei sette piloti.

Tutti e sette hanno esperienza nella Formula 1 e/o nel mondiale endurance. Alcuni sono anche ex compagni di squadra, altri hanno stretti legami nella loro vita quotidiana o si allenano insieme.

Le gare di durata sono note per essere una tipologia di sport automobilistico estremo in cui l'elemento umano e l'incrollabile spirito di squadra sono essenziali non solo per vincere, ma anche per raggiungere la fine delle gare.

Nel corso del 2021, i sei piloti titolari e quello di riserva contribuiranno attivamente allo sviluppo della nuova Hypercar e collaboreranno con il team di Peugeot Sport man mano che il programma prenderà forma.

"La qualità del rapporto tra tutti coloro che partecipano al progetto è fondamentale", afferma Jean-Marc Finot, direttore di Stellantis Motorsport. "Al di là delle loro competenze individuali in gara, i principali criteri che abbiamo preso in considerazione durante la valutazione e la discussione con i piloti erano i legami che hanno tra di loro, il loro stato d'animo e la loro capacità di lavorare insieme per motivare e aiutare la squadra a progredire, perché il fattore umano svolge un ruolo assai importante nelle corse di durata. Volevamo anche dimostrare che consideravano il loro impegno verso di noi una priorità e non solo una riga del loro curriculum."

Il processo di valutazione dei piloti ha tenuto conto anche dei loro rispettivi risultati nelle categorie WEC, ELMS e IMSA della FIA. "Abbiamo esaminato tutti i campionati di gare di durata organizzati nel corso degli ultimi cinque anni", osserva Olivier Jansonnie (direttore tecnico di WEC, Peugeot Sport). "Non abbiamo tenuto conto solo dei risultati individuali. Abbiamo anche esaminato la velocità, la coerenza e l'affidabilità di una lunga lista di piloti, perché stiamo cercando un gruppo che si sposi bene, con una combinazione eclettica di giovani e di esperti del settore con competenze di sviluppo comprovate, in particolare nel settore dei powertrain ibridi."

Oltre ai propri impegni per il 2021, i sette piloti PEUGEOT contribuiranno quotidianamente all’avanzamento del progetto con l’obiettivo di organizzare un primo test entro la fine dell’anno.

I sette piloti selezionati sono:

Loic DUVAL – Francese (38 anni)

Campione del Mondo FIA WEC e vincitore a Le Mans / Ex campione di Formula Nippon e di Formula Campus

Kevin MAGNUSSEN – Danese (28 anni)

119 partenze in Formula 1 / Ex campione di Formula Ford Danimarca e Formula Renault 3.5

Jean-Eric VERGNE – Francese (30)

58 partenze in formula 1 / Due volte Campione di Formula-E / Ex Campione britannico di Formula 3 e Formula Campus

Paul di RESTA – Scozzese (34)

59 partenze di Formula 1 / Vincitore a Le Mans (LMP2) / Ex Campione di Formula 3 Euro Series e DTM

Mikkel JENSEN – Danese (26)

Ex campione dell'ADAC Formel Masters e ELMS (LMP3)

Gustavo MENEZES – Americano (26)

Campione del mondo FIA WEC (LMP2) e vincitore a Le Mans (LMP2)

James ROSSITER – Inglese (37)

Pilota di riserva e dedicato al simulatore

Esperienza nelle gare con monoposto (Super Formula, ecc.) e nelle gare di durata (Super GT, LMP1, LMP2, ecc.) / Test di Formula 1 e pilota di riserva

Da vicino i sette piloti PEUGEOT Total...