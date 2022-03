Presentati i programmi dell’ADAC Opel e-Rally Cup 2022

I preparativi per il 2022 sono iniziati non appena l'ultima Opel Corsa-e Rally elettrica ha tagliato il traguardo del round finale dell'ADAC Opel e-Rally Cup dello scorso anno.

Durante l'inverno, ADAC e Opel non hanno lasciato nulla di intentato per migliorare ulteriormente la prima coppa monomarca per auto rally elettriche al mondo. L'ADAC Opel e-Rally Cup 2022 promette dunque ancora più emozioni e una maggiore varietà.

Innanzitutto, il calendario 2022 risulta decisamente più interessante e di respiro più internazionale. Oltre che alle gare del Campionato Rally Tedesco, le e-car da 100 kW (136 CV) parteciperanno a eventi altrettanto impegnativi ed emozionanti nei Paesi limitrofi. Le prove tedesche sono costituite dall'ADAC Rally Sulingen, l'ADAC Rally Stemweder Berg, l'ADAC Rally Saarland-Pfalz e l'ADAC Rally 3 Città. A esse si aggiungono esibizioni come ospiti al Rally ELE nei Paesi Bassi, al Rally Weiz in Austria e al Rally del Monte Bianco nelle Alpi francesi.

Messa a punto: sound migliore, trazione ancora più elevata

Nonostante l'elevata affidabilità e le straordinarie prestazioni della Opel Corsa-e Rally, la tecnologia di questa rivoluzionaria vettura da rally è stata oggetto di ulteriori ottimizzazioni. Per esempio, un differenziale a slittamento limitato modificato assicura che i piloti possano trasferire su strada una porzione ancora maggiore dei 260 Newton metri di coppia motrice. Anche il sistema sonoro è stato migliorato in quanto parte del sistema di sicurezza complessivo, il che facilita la percezione acustica dell'auto elettrica da rally e ne accresce il fascino.

L'immagine del rally riservato alle vetture elettrificate continua a consolidarsi. Team e piloti da tutta Europa manifestano interesse per l'ADAC Opel e-Rally Cup. I giovani piloti rally puntano al premio in denaro di 100.000 euro e alla straordinaria opportunità, una volta dimostrate le loro capacità, di passare all'ADAC Opel Rally Junior Team l'anno successivo. A quel punto si metteranno al volante della Opel Corsa Rally4 e gareggeranno nelle competizioni internazionali.

"Con l'ADAC Opel e-Rally Cup, ADAC e Opel, partner di lunga data, hanno creato un nuovo punto di riferimento nel motorsport internazionale", ha dichiarato Jörg Schrott, Opel Motorsport Director. "Abbiamo dimostrato che il rally elettrico funziona ed entusiasma. La competizione si rivelerà ancora migliore in questa stagione, grazie a un calendario molto interessante e al perfezionamento delle tecnologie”.

"L'ADAC Opel e-Rally Cup è uno dei pilastri della strategia di sostenibilità di ADAC, che riconosce un ruolo pionieristico al motorsport sostenibile e orientato al futuro", ha aggiunto il responsabile di ADAC Motorsport, Thomas Voss. "Lo sport sta attraversando una fase di grandi cambiamenti. ADAC e Opel desiderano contribuire attivamente a questa trasformazione e la prima coppa monomarca per auto rally elettriche al mondo ci mostra già oggi quello che potrà essere il futuro".

Calendario 2022 della ADAC Opel e-Rally Cup

06-07/05 ADAC Actronics Rally Sulingen* Germania 20-21/05 ELE Rally, Eindhoven Paesi Bassi 10-11/06 ADAC Rally Stemweder Berg*, Lübbecke Germania 14-16/07 Rally Weiz Austria 19-20/08 ADAC Saarland-Pfalz Rally*, St. Wendel Germania 08-10/09 Rally Mont-Blanc, Morzine Francia 14-15/10 ADAC Rally 3 Città*, Bassa Baviera Germania

* Campionato Rally di Germania