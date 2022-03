Renault: tre i programmi dedicati alla Clio rally5

Garantire una proposta valida per tutti i livelli: con questo spirito, Renault Italia ha scelto di modificare ed ampliare la proposta dedicata ai rally per la nuova stagione.

Il 2022 vedrà quindi tre impegni differenti per la Clio Rally5: sarà la nuova vettura scelta da ACI Sport per il Campionato Italiano Rally Junior, tornerà inoltre a calcare la scena del Clio Trophy Italia che si sposta però nel nuovo Campionato Italiano Rally Asfalto ed avrà una propria classifica dedicata ai Rally di Zona all’interno dell’R Italian Trophy organizzato da SportTeamEquipment.

CAMPIONATO ITALIANO RALLY JUNIOR

Con un occhio di riguardo ai giovani, Renault Italia- in partnership con il Dipartimento Competizioni-Clienti di Alpine Racing- ha scelto di affiancarsi ad ACI Sport nel Campionato Italiano Rally Junior, che rientra nel programma ACI Team Italia. Si tratta di una vera “nazionale” del motorsport che mira a far crescere nuovi talenti. Quest’anno, i giovani piloti del CIR Junior scenderanno quindi in gara con la Clio Rally5, con la gestione delle vetture affidata sempre a Motorsport Italia.

Sei le tappe della stagione che si alterneranno fra asfalto e terra, per garantire un percorso di crescita a 360°: si parte con il Rallye Sanremo (9-10 aprile), per poi affrontare il Rally Adriatico (14-15 maggio), il Rally di San Marino (9-10 luglio), il Rally di Roma Capitale (23-24 luglio), il Rally 1000 Miglia (27-28 agosto) e concludere al Rally Due Valli (7-8 ottobre).

La partnership fra Renault e ACI Sport si manifesta anche nel premio finale: il vincitore di questa stagione affronterà, infatti, nel 2023 6 gare con la Clio Rally5 nell’ERC Junior, con un’immediata promozione in uno scenario internazionale che, a sua volta, potrebbe aprire ulteriori opportunità, dal momento che il vincitore dell’ERC Junior prenderà parte la stagione successiva a 3 gare da pilota ufficiale Renault nell’ERC.

Per Renault, ciò rappresenta la conferma della validità del progetto Clio V: una vettura che in appena due anni si è ritagliata un ruolo di primissimo piano nelle competizioni, sia nella versione Rally5 scelta appunto per il CIR Junior che nella proposta Rally4 che ha già ottenuto importanti successi.

CLIO TROPHY ITALIA

Come da tradizione, la Clio darà vita anche quest’anno ad un trofeo dedicato, il Clio Trophy Italia, che però cambia contesto, approdando nel nuovo Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA).

Del calendario del CIR A sono state scelte cinque tappe per il Clio Trophy Italia: il Rallye Elba (23-24 aprile), il Rally della Marca (17-18 giugno), il Rally Lana (30-31 luglio), il Rallye San Martino di Castrozza (10-11 settembre) e la chiusura al Rally Città di Modena (1-2 ottobre), con quattro risultati utili calcolati per la classifica finale della stagione.

Al termine di ciascuna gara sarà estrapolata dalla graduatoria assoluta la classifica del Clio Trophy Italia, con 4.500 euro di montepremi per ciascun appuntamento, per i primi tre classificati, e 5.000 euro per il vincitore finale del 2022.

CLIO RALLY5 NELL’R ITALIAN TROPHY

Novità di quest’anno, per avvicinarsi alle richieste dei sempre più numerosi team e piloti che hanno scelto la Clio Rally5, è la scelta di istituire una speciale classifica nell’ambito dell’R Italian Trophy organizzato dalla SportTeamEquipment, Promoter anche del Clio Trophy Italia. Questa classifica, che avrà un montepremi dedicato in fase di definizione, premierà i risultati ottenuti dalle Clio Rally5 nell’ambito dei rally di zona

CALENDARIO CIR JUNIOR

10 aprile | Rallye Sanremo (asfalto)

15 maggio | Rally Adriatico (terra)

10 luglio | San Marino Rally (terra)

24 luglio | Rally di Roma Capitale (asfalto)

28 agosto | Rally 1000 Miglia (asfalto)

9 ottobre | Rally Due Valli (asfalto)

CALENDARIO CLIO TROPHY ITALIA

24 aprile | Rally Elba

19 giugno | Rally della Marca

31 luglio | Rally della Lana

11 settembre | Rallye San Martino di Castrozza

2 ottobre | Rally di Modena