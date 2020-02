Svelata l'Alfa Romeo Racing ORLEN C39

Alfa Romeo Racing ORLEN ha svelato la C39, prima dell'inizio dei test invernali che avranno luogo a Barcellona. La presentazione della vettura completa la griglia di partenza; Alfa Romeo Racing ORLEN era infatti il team che mancava all'appello in vista della nuova stagione.

La livrea del 2020 segna un ulteriore passo avanti rispetto agli anni precedenti. Pur mantenendo i temi e il layout dei classici colori Alfa Romeo da corsa, presenta un look completamente nuovo in termini di effetti grafici. Il tema che contraddistingue la nuova livrea, sviluppato dal Centro Stile, è denominato “Speed-Pixel”: un'evocazione grafica della velocità e del tempo nell'anno in cui ricorre il centodecimo anniversario del marchio, che riflette anche la tecnologia avanzata della vettura. Facendo un confronto con il passato, si nota anche il ritorno a un design Quadrifoglio semplificato; inoltre sulla copertura del motore è presente la scritta Alfa Romeo ingrandita che si sovrappone al logo principale. Il posto d'onore naturalmente è riservato all'iconico simbolo dell'Alfa Romeo, che racchiude la croce dell'antico stemma di Milano e il biscione della famiglia Visconti e che rappresenta 110 anni di gloria e vittorie, con lo sguardo sempre proiettato verso il futuro.

Progettata e sviluppata con il coordinamento del direttore tecnico Jan Monchaux, la C39 presenta una leggera somiglianza con la vettura che l'ha preceduta. Si tratta infatti di un concetto completamente nuovo, pensato per permettere al team di consolidare i notevoli progressi compiuti negli ultimi due anni e avvicinarsi gradualmente alla pole position.

L'attenzione è ora rivolta alle due settimane cruciali in cui si svolgeranno i test a Barcellona. Con solo sei giorni a disposizione prima del debutto stagionale che avrà luogo a Melbourne, in Australia, ogni ora di attività sul circuito di Catalogna sarà fondamentale per osservare il comportamento della nuova vettura e ottimizzarne le potenzialità.

Per il momento non resta che godere della bellezza della nuova monoposto Alfa Romeo Racing ORLEN C39 che, a giusta ragione, può essere definita come la ciliegina sulla torta.

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN e Amministratore delegato Sauber Motorsport AG: “La C39 è il risultato dell'impegno e della visione di un folto gruppo di persone fortemente coinvolte, nonché la dimostrazione della qualità di ogni membro del nostro team. Con questa vettura speriamo di conseguire le nostre ambizioni e di far compiere ulteriori passi avanti al team. L'obiettivo non è cambiato: le nostre prestazioni di domani devono essere migliori di quelle di oggi. Siamo un team in crescita e dobbiamo ancora migliorare sotto ogni aspetto. Si tratta di un progetto aperto, senza scadenza, che richiede l'impegno e la dedizione di tutti noi. Stiamo facendo progressi, abbiamo già compiuto un enorme passo avanti rispetto a dove eravamo all'inizio del 2018, ma dobbiamo proseguire con determinazione su questa strada”.

Jan Monchaux, direttore tecnico Alfa Romeo Racing ORLEN: “La C39 è un'evoluzione naturale della vettura dello scorso anno, sebbene non presenti molti punti in comune con la versione precedente. Abbiamo apportato ulteriori migliorie all'auto ma, a parte forse i cerchi e le gomme e alcuni componenti interni, tutte gli altri elementi visibili sono stati modificati. Si tratta del consueto processo di miglioramento costante, ma il risultato è una macchina totalmente nuova. Ci aspettiamo di ottenere risultati migliori rispetto alla stagione passata, di fare un passo avanti e speriamo di conquistare una posizione predominante a metà schieramento”.