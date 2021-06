WRC, Ogier vince a sorpresa il Rally Safari

Ha firmato le PS 14 e 17, quindi si è preso la vittoria di gara oltre a due punti extra per il quarto posto nella Power Stage. Al traguardo di Hellsgate Sébastien Ogier si è presentato raggiante e anche un po’ incredulo, visto che fino a domenica mattina il successo sembrava al di fuori della sua portata. Ed invece, il crash che ha tolto dalla competizione la Hyundai del leader Thierry Neuville, gli ha consentito di assicurarsi il sigillo nell’edizione del ritorno del Safari keniota. Alle sue spalle, staccato di 21”, il compagno di squadra Takamoto Katsuta, che ha così garantito la doppietta alla Toyota Gazoo Racing, e a 1’09 la Hyundai di Ott Tänak, vincitore della Power Stage.

Splendido quarto a 1’44 Adrien Fourmaux su Ford Fiesta. Col morale alle stelle per il suo primo scratch in assoluto nella PS 16, il francese ha ammesso di sperare nella conferma in M-Sport per il 2022. Poco distante il collega di marca Gus Greensmith, protagonista di un fine settimana discreto anche se non privo di ansie. Sesta posizione per la Yaris di Kalle Rovanperä, costretto ad inseguire a causa dell’errore commesso nella PS7 di venerdì sera.

Settimo a trionfatore tra le WRC3 Rai Onkar su Volkswagen Polo Gti R5, quindi Karan Patel su Ford fiesta R5 e Carl Tundo su Polo Gti R5.

Bravo a rientrare nei 10 nonostante l’incidente di sabato Elfyn Evans. Il gallese della Toyota, giunto a 49’22 da Séb, ha fatto sua la PS15, terminando almeno con una nota positiva una corsa tribolata.

Undicesimo Lorenzo Bertelli su Ford Fiesta, felice di essere arrivato alla fine, ma rammaricato per le problematiche accusate nella seconda giornata. Infine a 1h03’19 un delusissimo Dani Sordo su i20.

Classifica Rally Safari 2021:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +00:21.8

3 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +01:09.5

4 Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC +01:44.7

5 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +01:54.6

6 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +10:53.4

7 Rai Onkar/ Sturrock Drew Volkswagen Polo Gti R5 +29:26.4

8 Patel Karan/ Khan Tauseef Ford Fiesta R5 +33:30.4

9 Tundo Carl/ Jessop Timothy Volkswagen Polo Gti R5 +36:40.7

10 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +49:22.7

