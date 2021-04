WRC, Ogier vince il primo Rally di Croazia

Se fossimo nel ciclismo potremmo dire che è stato un arrivo in volata. Sébastien Ogier si è aggiudicato il Rally di Croazia per appena 6 millesimi grazie al colpo di reni finale. Il francese della Toyota Gazoo Racing, protagonista di un clamoroso incidente nel tratto di collegamento con la PS17, è passato oltre ai danni rimediati nell’impatto laterale e nella Power Stage ha firmato lo scratch decisivo per il successo e i 5 punti extra. Ad agevolargli il compito il compagno di squadra Elfyn Evans, come spesso accade incapace di reggere la pressione nei momenti clou. Proprio mentre si stava involando verso la vittoria, il gallese ha sbagliato una frenata lasciando sul terreno secondi preziosi e con essi la prima piazza raggiunta con il miglior crono nelle speciali 17 e 18.

Assieme alle due Yaris sul podio è salito Thierry Neuville, pure lui falloso nell’ultima speciale dopo aver ben figurato nella PS appena precedente.

Quarto a 1’25 un Ott Tänak poco a suo agio al volante della i20, seguito dalla Ford Fiesta di Adrien Fourmaux a 3’09” dalla vetta.

Sesto posto per il buon Takamoto Katsuta su Toyota, a precedere la Ford Fiesta di Gus Greensmith alle prese con noie idrauliche e ai freni.

Ottava la Hyundai i20 di Craig Breen, soddisfatto per le lezioni imparate in gara, ma rallentato da qualche disturbo a livello di trasmissione. Nona la Citroen C3 R5 di Mads Ostberg e Torstein Eriksen, trionfatori tra le WRC2 malgrado dei problemi all’impianto frenante. A chiudere la top 10 il finlandese Teemu Suninen su Ford Fiesta R5 MKii, contento del risultato essendosi presentato senza test alle spalle. Per lui la speranza di poter tornare nella categoria regina già a partire dal prossimo round in Portogallo.

Infine Kajetan Kajetanowicz, undicesimo assoluto, ha dettato il passo tra le WRC3 con la sua Skoda Fabia Rally 2 EVO.

Classifica Rally di Croazia 2021:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00”6

3 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +08”1

4 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +01’25”1

5 Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC +03’09.”7

6 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +03’31”8

7 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +03’58”8

8 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +04’28”2

9 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 Rally2 +10’00”8

10 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Ford Fiesta R5 MkII +10’29”3

