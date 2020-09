WRC, Rally della Turchia, La Citroen di Bulacia perde la leadership nel WRC3

Al termine della seconda giornata di gara in Turchia l’equipaggio Citroen formato da Marco Bulacia e Marcelo Der Ohannesian non è riuscito a mantenere la testa della categoria WRC3. La loro C3 R5 non è parsa incisiva come la Skoda Fabia Rally2 Evo di Kajetan Kajetanowicz che adesso occupa la decima posizione.

A comandare la classifica provvisoria assoluta Thierry Neuville su Hyundai, autore degli scratch nelle PS 5,6 e 7 e intelligente abbastanza da sapersi gestire quando le gomme si stavano surriscaldando. Secondo e staccato di 33”2 Sébastien Loeb, che al contrario del compagno di squadra ha più volte rischiato di arrivare sulle tele per un’errata scelta di mescola, ma che comunque si è fatto notare nell’ultima speciale. Risultato il migliore nelle PS 3 e 4 Sébastien Ogier su Toyota ha perso terreno per noie al cambio e ora è terzo con il medesimo crono del suo grande ex rivale.

Quarto posto per un’altra Yaris, quella di Elfyn Evans, in crisi con gli pneumatici e attento a non correre troppi rischi, quindi quella di Kalle Rovanperä alle prese con una foratura.

Sesto a 1’35 Teemu Suninen su Ford Fiesta, infastidito nello stage 7 dalla polvere che gli ha fatto commettere qualche sbavatura, poi la vettura gemella di Gus Greensmith, inizialmente poco a suo agio al volante e sul finale rallentato da una gomma bucata . Nono malgrado qualche brivido e un feeling con la sua i20 non sempre ottimale Pierre-Louis Loubet a 4’20.

Al top nel WRC2 e dodicesimo complessivo lo svedese Pontus Tidemand su Skoda Fabia Rally2 EVO.

Classifica Rally di Turchia dopo la PS 8:

1 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC

2 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC +00:33.2

3 Ogier S./ Ingrassia J.Toyota Yaris WRC +00:33.2

4 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +01:00.8

5 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +01:18.8

6 Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC +01:30

7 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +02:28.0

8 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC +03:15.4

9 Loubet P./ Landais Vincent Hyundai i20 Coupe WRC +04:20.4

10 Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Škoda Fabia Rally2 Evo +06:11.5

RM media