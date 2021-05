WRC, Rally di Portogallo, Tänak comanda dopo 8 PS

Ad Ott Tänak sono bastati tre scratch nelle PS1, 6 e 8 per conquistare la testa della gara in Portogallo. Malgrado una foratura, un testacoda e un assetto non ottimale l’estone della Hyundai ha avuto finora la meglio sul leader dello shakedown Elfyn Evans. Il gallese della Toyota è stato il più regolare, bravo a tenersi lontano dai guai. Sul terzo gradino del podio virtuale Dani Sordo. Risultato il migliore nelle PS 2,3 e 5, l’iberico della Hyundai, ha accusato problemi di gestione gomme, ha forato nel tratto di liaison con la PS 8 e ha commesso qualche sbavatura.

Quarto a 15”4 nonostante una prova con diversi scivoloni Takamoto Katsuta su Yaris, seguito a 24” dal sette volte iridato nonché collega di marca Sébastien Ogier, fortemente penalizzato dal ruolo di spazza strada, ma risultato il più veloce lungo il settimo tratto.

Sesto a 28”9 un Kalle Rovanperä frustrato per le difficoltà con il set-up e gli pneumatici della sua Toyota, ugualmente il migliore nel quarto stage. Alle sue spalle, a 1’2”, Gus Greensmith su Ford Fiesta, pure lui alle prese con una copertura bucata. Ottava la vettura gemella di Adrien Fourmaux, a precedere la Volkswagen Polo Gti R5 di Esapekka Lappi, al vertice tra le WRC2 e l’altra Polo di Nicolay Gryazin.

Giornata no per la C3 Rally 2 di Mads Ostberg e Torstein Eriksen, dapprima poco a loro agio in abitacolo e nella terza speciale protagonisti di un’uscita senza gravi conseguenze. Il suo norvegese è attualmente sedicesimo assoluto e sesto di categoria.

La Citroen C3 Rally 2 di Yohan Rossel e Alexandre Coria detta il passo tra le WRC3.

Da segnalare il ritiro per incidente nella PS7 del belga della Hyundai Thierry Neuville.

Classifica Rally di Portogallo dopo la PS8:

1 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:06.0

3 Sordo Dani/ Rozada Borja Hyundai i20 Coupe WRC +00:09.0

4 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +00:15.4

5 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:24.0

6 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:28.9

7 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +01:02.3

8 Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC +01:33.5

9 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Volkswagen Polo Gti R5 +03:34.9

10 Gryazin Nikolay/ Aleksandrov K. Volkswagen Polo Gti R5 +03:37.1

