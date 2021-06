WRC, Rally Safari, La Hyundai di Neuville vola verso la vittoria

Pur essendosi aggiudicato soltanto la PS 8 nella terza giornata di battaglia, Thierry Neuville ha preso il largo e salvo colpi di scena domani potrà celebrare la vittoria nel primo Safari di epoca moderna. E pazienza se sul percorso ha incontrato zebre e giraffe, questo sabato il driver Hyundai è parso essere di un altro pianeta. Combattivo e a suo agio nell’abitacolo, non ha avuto paura a spingere forte per evitare la rimonta di Sébastien Ogier, terzo a 1’15”, nonché il migliore nelle PS 9,10 e 11, avvertito come più pericoloso rispetto all’altro pilota della Toyota Takamoto Katsuta, se non altro per un discorso di classifica generale.

Quarta a 2’21 la Hyundai di Ott Tänak, autore dello scratch nella PS 12 e successivamente rallentato da un violento temporale che lo ha colto alla sprovvista nello stage 13, reso per lui più complicato da un problema ai tergicristalli. Alle spalle dell’estone Gus Greensmith su Ford Fiesta, quindi a 2’51 l’altra Fiesta di Adrien Fourmaux, alle prese nella PS10 con della polvere nell’abitacolo che gli ha impedito di vedere a dovere.

Settimo a 11’04 Kalle Rovanper su Toyota, rientrato con la formula del Super Rally, quindi Onkar Rai su Volkswagen Polo Gti R5, leader tra le WRC3, Karan Patel su Fiesta R5 e Carl Tundo su Polo Gti R5.

Undicesimo a 49”16 l’italiano Lorenzo Bertelli, nei guai nella tappa di venerdì per un guasto alla pompa dell’acqua della sua Fiesta WRC, a precedere altri due piloti finiti ko ieri ovvero Elfyn Evans su Yaris e Dani Sordo su i20, velocissimo nella PS 13.

Classifica Rally Safari dopo la PS 13:

1 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +00:57.4

3 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +01:15.5

4 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +02:21.2

5 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +02:39.4

6 Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC +02:51.4

7 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +11:04.3

8 Rai Onkar/ Sturrock Drew Volkswagen Polo Gti R5 +25:49.1

9 Patel Karan/ Khan Tauseef Ford Fiesta R5 +31:01.8

10 Tundo Carl/ Jessop Timothy Volkswagen Polo Gti R5 +33:26.0

