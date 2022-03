Nasce il magazine “DS Automobiles dal circuito alla strada”

DS Automobiles, Brand premium avanguardistico ha uno spirito fortemente innovativo e audace e si pone un obiettivo ambizioso: quello di avere tutta la gamma elettrificata entro il 2024.

Per raccontare meglio il suo DNA e quali sono i suoi progetti e le sue ambizioni DS Automobiles ha intrapreso da qualche mese una collaborazione editoriale con LifeGate che da oltre vent’anni è il punto di riferimento della sostenibilità in Italia, con una community di oltre 5 milioni di persone.

In questo percorso sinergico la volontà è stata quella di creare un Magazine dedicato al Brand DS Automobiles all’interno del quale la voce narrante di LifeGate conduce il lettore ad una migliore conoscenza del marchio di auto premium parigino che punta al design, all’eccellenza dei materiali scelti e alla qualità dei suoi prodotti, senza perdere di vista il focus più importante verso cui è rivolto il suo processo innovativo: la sostenibilità. DS Automobiles punta a limitare gli impatti nel processo produttivo attraverso l’uso di materiali riciclati e proponendo la tecnologia E-Tense su tutti i modelli.

Protagonista della homepage, la partecipazione di DS Automobiles, con la sua divisione TECHEETAH, al campionato di Formula E in cui il marchio è presente dal 2015 e che nelle ultime stagioni 2018-2019 e 2019-2020 si è aggiudicato numerosi traguardi tra cui: 4 Titoli (doppio titolo piloti e squadre), 14 Vittorie, 17 pole positions, 38 podi.

Ad interessare il lettore non saranno solamente i premi o i titoli acquisiti durante la stagione, ma anche la scelta del Brand di sfruttare le conoscenze messe in campo sul circuito per applicarle su strada in modo responsabile e sempre attento all’ambiente attraverso lo sviluppo dei modelli elettrici dotati di sofisticati software per gestire l'energia, il recupero e i consumi.

Diversi contenuti legati al DNA di DS Automobiles popoleranno le pagine del Magazine che verrà mensilmente aggiornato con curiosità legate a diversi temi a rilevanza sociale tra cui l’economia circolare e l’innovazione tecnologica. Argomenti trattati e ripresi anche sui canali social Instagram e facebook di LifeGate e su LifeGate Radio.

Diverse le attività in corso con LifeGate in cui si entrerà nel vivo del prodotto attraverso prove su strada e itinerari di viaggio sostenibili e ricercati.

Il prossimo appuntamento in rubrica sarà ancora una volta dedicato al mondo delle corse, vista la vicinanza della tappa italiana e proporrà un calendario dettagliato dei prossimi appuntamenti con approfondimenti legati alla competizione che in 12 tappe gira letteralmente il mondo Da Diriyah a Vancouver passando per Roma e Seoul.

Il magazine è consultabile sul portale di LifeGate e in pochi giorni ha già raggiunto ottimi risultati in termini di visualizzazioni con oltre 6000 utenti collegati e una reach sui canali social superiore a 550.000 utenti.



