Nissan accelera sull’elettrico in Europa: nuova Micra EV, Leaf e tecnologia e-POWER nel 2025

Il 2025 sarà un anno di svolta per Nissan in Europa, grazie a un'offensiva elettrificata che coinvolge tre modelli chiave:

la nuova Micra EV, la terza generazione della Leaf e una versione evoluta della tecnologia e-POWER, a bordo del SUV Qashqai. A confermare la visione a lungo termine del marchio giapponese, è previsto anche il debutto nel 2026 del Juke 100% elettrico, che raccoglierà l’eredità di uno dei crossover più amati del segmento B.

Una strategia chiara, coerente e pensata per consolidare la presenza Nissan sul mercato europeo, attraverso un mix di design accattivante, soluzioni tecnologiche intuitive e una guida sempre più vicina all’esperienza full electric.

Il ritorno della Micra, ora 100% elettrica

A guidare questa nuova era sarà la Micra, che torna in Europa in una veste completamente rinnovata: elegante, compatta e a zero emissioni. Il design è stato curato dal centro stile Nissan di Londra, mentre la produzione è affidata allo stabilimento Renault Ampere ElectriCity di Douai, in Francia.

La city car sarà proposta con due varianti di batteria, da 40 e 52 kWh, per un’autonomia che potrà superare i 400 km. Agile, urbana e connessa, la nuova Micra sarà in vendita entro la fine del 2025, segnando un passo importante nella democratizzazione dell’elettrico in Europa.

Leaf diventa crossover: evoluzione di un’icona EV

Anche la Nissan Leaf si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia. Lanciata nel 2010 come pioniera dell’elettrico di massa, la Leaf arriva nel 2025 alla terza generazione, reinventandosi come crossover familiare, spazioso ed elegante.

Sviluppata sulla piattaforma CMF-EV condivisa con Ariya, sarà prodotta nello stabilimento Nissan di Sunderland (Regno Unito) all’interno del progetto EV36Zero: il primo ecosistema integrato al mondo per la produzione di veicoli elettrici, batterie ed energia rinnovabile. Un progetto da un miliardo di sterline, pilastro della roadmap Nissan verso la neutralità carbonica entro il 2050.

Tra le novità: tetto panoramico, cerchi da 19”, linee aerodinamiche e interni pensati per il comfort e la vita quotidiana, senza rinunciare a tecnologie avanzate e autonomia competitiva.

e-POWER: la nuova generazione del propulsore elettrificato Nissan

Con oltre 250.000 clienti in Europa, di cui 28.000 in Italia, il sistema e-POWER rappresenta una delle soluzioni ibride più apprezzate sul mercato. Ma per Nissan il miglioramento è un processo continuo: nel 2025 arriva una nuova versione, più efficiente, più silenziosa e ancora più vicina al comportamento di un veicolo 100% elettrico.

A differenza di un ibrido tradizionale, e-POWER muove le ruote solo con il motore elettrico, mentre il propulsore termico si occupa esclusivamente di generare energia. Una formula che conquista per fluidità, comfort e risposta immediata, ora perfezionata secondo il principio giapponese del Kaizen, ovvero il miglioramento costante.

Juke EV: il crossover compatto diventa elettrico

Guardando al futuro prossimo, Nissan ha confermato anche l’arrivo, nell’anno fiscale 2026, della terza generazione del Juke, in versione completamente elettrica. Il design sarà ispirato alla concept Hyper Punk, presentata al Japan Mobility Show 2023: una visione audace, pensata per un pubblico giovane e digitale.

Una strategia globale con il cuore in Europa

«Tutti i nuovi modelli condividono il DNA Nissan: design emozionante, tecnologie innovative e vantaggi concreti per i clienti», ha dichiarato Leon Dorssers, Regional Senior VP di Nissan AMIEO. Gli fa eco David Moss, Senior VP Research & Development, che sottolinea come la nuova generazione di e-POWER rappresenti «la scelta ideale per chi cerca l’esperienza della guida elettrica senza passare alla ricarica plug-in».

L’annuncio si inserisce in un piano globale che prevede ulteriori lanci anche in Giappone, USA, Cina, America Latina, Medio Oriente, India, Africa e Oceania, con l’Europa a fare da apripista nella corsa verso un futuro completamente elettrico.