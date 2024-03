Nissan è l’auto ufficiale della Milano Marathon 2024

La ventiduesima edizione della Milano Marathon, in programma per domenica 7 aprile 2024, vede Nissan riconfermarsi come sponsor automotive esclusivo e Official Car dell'evento.

L'annuncio conferma l'impegno della casa automobilistica giapponese nei confronti di uno degli appuntamenti podistici più attesi e partecipati d'Italia, che quest'anno punta a superare il record di presenze dell'edizione precedente, attestatosi intorno ai 30.000 passaggi.

Il legame tra Nissan e la Milano Marathon si rafforza attraverso l'introduzione di innovazioni e iniziative all'insegna della sostenibilità. In particolare, il nuovo Nissan Juke sarà presentato in anteprima assoluta il 4 aprile, durante l'apertura del Milano Running Festival presso il MiCo – Milano Convention Center, evidenziando l'impegno della marca verso l'innovazione e la sostenibilità. Il veicolo, caratterizzato da una vivace livrea gialla, interni rinnovati e avanzate tecnologie di bordo, segna un nuovo capitolo nella gamma Nissan, enfatizzando la ricca dotazione di comfort e sicurezza.

Nissan abbraccia inoltre lo spirito ecologico dell'evento attraverso l'utilizzo di crossover elettrificati come veicoli ufficiali per aprire e chiudere la gara, fungendo anche da timekeeper. Questi modelli, insieme ad altre vetture del marchio, saranno esposti in Piazza San Babila, creando un connubio perfetto tra sport, tecnologia e sostenibilità.

Il percorso della maratona si snoda attraverso il cuore di Milano, toccando alcuni dei luoghi più iconici della città e promettendo di essere uno dei tracciati più veloci a livello internazionale. L'attenzione di Nissan per l'ambiente si riflette anche nella scelta dei veicoli di supporto alla gara, i crossover elettrificati Nissan Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER, che accompagneranno la direzione di gara e i giudici lungo il percorso.

Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan Italia, sottolinea il forte legame tra la marca e lo sport, evidenziando come entrambi condividano i valori della sostenibilità e della continua aspirazione al superamento dei propri limiti. "Dare to do what others don’t è parte del nostro DNA mondiale," afferma Di Vita, "e crediamo che la sfida podistica possa affiancarci nel rappresentarlo al meglio."

Con questa iniziativa, Nissan non solo conferma il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, ma si posiziona anche come un punto di riferimento nel mondo dello sport, promuovendo attivamente la mobilità sostenibile e il superamento dei limiti, in perfetta sinergia con lo spirito della Milano Marathon 2024.