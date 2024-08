Nissan sperimenta la vernice refrigerante per auto

Nissan sta sperimentando una nuova vernice innovativa per auto che promette di ridurre significativamente la temperatura dell'abitacolo durante l'estate,

diminuendo così l'energia necessaria per l'aria condizionata e aumentando il comfort dei passeggeri. Questo sviluppo tecnologico, realizzato in collaborazione con Radi-Cool, azienda specializzata in prodotti per il raffreddamento radiante, rappresenta un passo avanti verso una mobilità più sostenibile e un miglioramento del comfort di guida​.

La vernice refrigerante sviluppata da Nissan contiene metamateriali compositi sintetici con proprietà uniche non presenti in natura. Questi materiali innovativi permettono di riflettere i raggi solari e disperdere il calore in modo efficiente. La tecnologia si basa su due particelle di microstruttura: una riflette i raggi solari vicini agli infrarossi, mentre l'altra genera onde elettromagnetiche che contrastano il calore, abbassando così la temperatura delle superfici esterne del veicolo.

Nel novembre 2023, Nissan ha avviato una fase di test della durata di 12 mesi presso l'aeroporto internazionale di Tokyo Haneda. In collaborazione con Japan Airport Terminal Co., Ltd., Radi-Cool Japan e il servizio aeroportuale All Nippon Airways (ANA), la vernice refrigerante è stata applicata a un veicolo Nissan NV100 utilizzato da ANA. L'aeroporto di Haneda, con le sue ampie piste e le elevate temperature estive, ha fornito un ambiente ideale per valutare le prestazioni della vernice in condizioni reali​.

I primi risultati dei test sono stati impressionanti. Il veicolo trattato con la vernice refrigerante ha registrato temperature superficiali esterne inferiori di 12 gradi centigradi e temperature interne inferiori di 5 gradi centigradi rispetto a un veicolo con vernice tradizionale, quando parcheggiato sotto il sole. Queste prestazioni migliorano ulteriormente con il veicolo esposto al sole per periodi prolungati​​.

Un abitacolo più fresco in estate non solo aumenta il comfort dei passeggeri, ma riduce anche l'uso dell'aria condizionata, con conseguente risparmio energetico. Questo è particolarmente importante per i veicoli elettrici, poiché l'uso dell'aria condizionata può ridurre significativamente l'autonomia della batteria. Anche per i veicoli con motore a combustione interna, una minore necessità di aria condizionata porta a un minor consumo di carburante​.

Il Dr. Susumu Miura, Senior Manager and Expert presso l’Advanced Materials and Processing Laboratory del Nissan Research Center, ha guidato lo sviluppo di questa tecnologia. Miura, noto per il suo lavoro sul materiale acustico Nissan per la riduzione del rumore, ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio di soluzioni per rendere le auto più silenziose, più fresche e più efficienti​

"La mia ambizione è creare auto più fresche senza consumare energia", ha dichiarato Miura. "Questo è particolarmente importante per i veicoli elettrici, dove l'uso dell’aria condizionata può influire notevolmente sulla carica della batteri.

La vernice per il raffreddamento radiante, generalmente usata per edifici, è stata adattata per l'uso automobilistico. La sfida principale è stata rendere il prodotto abbastanza leggero per essere utilizzato nelle vernici trasparenti e applicabile con una pistola a spruzzo, soddisfacendo i rigorosi standard di qualità di Nissan. Dal 2021, Miura e il suo team hanno testato oltre 100 campioni e stanno lavorando per ottenere uno spessore di verniciatura di 120 micron, resistente a salsedine, scheggiature, graffi e reazioni chimiche​.

Oltre alle auto, la vernice refrigerante potrebbe offrire grandi vantaggi per veicoli commerciali leggeri, camion e ambulanze, che operano spesso in condizioni di alta temperatura. Miura e il suo team continuano a esplorare soluzioni sempre più sottili e con una vasta gamma di opzioni cromatiche, garantendo le stesse prestazioni in termini di raffreddamento​ .

Questo progetto è parte integrante degli sforzi di Nissan per sviluppare tecnologie che migliorino il comfort di guida e promuovano una mobilità più sostenibile, contribuendo così alla creazione di una società più pulita e rispettosa dell'ambiente​ .