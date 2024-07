Nissan svela il primo rapporto integrato e il piano di sostenibilità 2024

Nissan Motor Co., Ltd. ha recentemente pubblicato il Rapporto Integrato 2024, evidenziando i progressi compiuti nel quadro del piano aziendale Ambition 2030, con un forte accento sulla sostenibilità.

Questo rapporto non solo illustra l’impatto a medio e lungo termine del piano sulla società, ma presenta anche la visione, le strategie e le informazioni finanziarie della casa automobilistica giapponese. La quinta edizione del Nissan Green Program 2030 (NGP2030) e il Nissan Social Program 2030 (NSP2030) sono al centro di queste iniziative, mirate a migliorare la sicurezza delle comunità, promuovere il progresso e preservare la natura e gli ecosistemi.

Nissan Green Program 2030: Un Impegno per l'Ambiente

Lanciato per la prima volta nel 2002, il Nissan Green Program (NGP) ha sempre avuto l’obiettivo di creare una simbiosi tra persone, veicoli e natura. Il NGP2030 si fonda su tre priorità principali: il cambiamento climatico, la dipendenza dalle risorse, e la qualità dell'aria e dell'acqua. Nissan si pone l’obiettivo ambizioso di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, promuovendo un'economia circolare e riducendo significativamente l'impatto ambientale. Parte integrante di questo impegno è contribuire a contenere l’aumento della temperatura globale di 1,5°C.

I principali obiettivi del NGP 2030 includono:

Riduzione del 30% delle emissioni di CO2 nel ciclo di vita del veicolo.

Riduzione del 52% delle emissioni di CO2 nella produzione del veicolo.

Riduzione del 50% delle emissioni di CO2 durante la guida di nuovi modelli in quattro mercati principali: Giappone, Stati Uniti, Europa e Cina, e del 32,5% a livello globale.

Aumento della percentuale di utilizzo di materiali sostenibili al 40% in Giappone, Stati Uniti, Europa e Cina.

Nissan Social Program 2030: Un Impegno per la Società

Il Nissan Social Program 2030 (NSP2030) integra le iniziative sociali già in atto, che sono alla base del piano aziendale The Arc e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di Ambition 2030. Ponendo sempre le persone al centro, Nissan si impegna a crescere insieme ai suoi dipendenti, alle comunità e ai partner con l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla società e diventare un'azienda veramente sostenibile.

I sei pilastri del NSP2030 sono: sicurezza, qualità, approvvigionamento responsabile, proprietà intellettuale, comunità e valore delle persone. Fino al 2030, Nissan ha stabilito obiettivi e piani d'azione specifici per ciascuno di questi punti, con impatti sociali ben definiti.

Il “valore delle persone” comprende iniziative DEI (Diversità, Equità e Inclusione), diritti umani, formazione, crescita, salute e sicurezza dei dipendenti. L'obiettivo è quello di rendere Nissan un ambiente di lavoro gratificante in cui tutti si sentano responsabilizzati, sostenuti e in grado di esprimere il loro pieno potenziale. Nissan promuove i valori DEI attraverso gruppi di lavoro focalizzati sulle necessità della comunità LGBTQ+, dei genitori lavoratori, sul multiculturalismo e altro ancora.

Sostenibilità: Una Pietra Angolare per Nissan

L’NGP2030 e l'NSP2030 sono elementi essenziali del nuovo piano aziendale Nissan The Arc e della visione a lungo termine Ambition 2030. Joji Tagawa, Chief Sustainability Officer di Nissan, ha dichiarato: "Per progredire nel piano Ambition 2030 e garantire benefici ai nostri partner e stakeholder, è fondamentale collaborare e scambiare idee e opinioni. Dobbiamo prepararci insieme per il futuro, rendendo l’azienda sostenibile e contribuendo così a una società sostenibile. Questo è in linea con lo scopo di Nissan, ovvero guidare l'innovazione per arricchire la vita delle persone".

Nissan continua a promuovere la sostenibilità, ponendola come pietra angolare dell'azienda per contribuire a creare un mondo più pulito, sicuro e inclusivo. Con la pubblicazione del Rapporto Integrato 2024, Nissan dimostra come l'integrazione delle iniziative ambientali e sociali nel suo piano aziendale sia cruciale per raggiungere la visione a lungo termine di Ambition 2030.