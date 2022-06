Nuova 500 in passerella al Pitti Uomo

A Firenze si apre Pitti Immagine Uomo dal 14 al 17 giugno, confermandosi punto di ritrovo per eccellenza dei buyer internazionali, che puntano sulla qualità del Made in Italy

Un’occasione speciale per Nuova 500 per mostrare il design dalla forte riconoscibilità, anche in chiave contemporanea, e le tecnologie che si esprimono attraverso la sostenibilità della propulsione elettrica.

Nuova 500, la vettura elettrica più venduta in Italia e la seconda in Europa, è in grado di abbattere le convenzioni verso l'elettrico: autonomia fino a 320 Km WLTP (fino a 460 km nel solo ciclo urbano), tempi di ricarica rapidi con la Fastcharge 85 kW di serie, ed una sorprendente facilità di utilizzo. Nuova 500 è anche la prima city-car con guida assistita di livello 2, oltre ad essere disponibile con 3 diverse carrozzerie: berlina, cabrio e 3+1.

A Firenze, Nuova 500 si presenta sullo stand di FESSURA, riferimento globale per le sneaker fashion-tech, dopo avere siglato un accordo di licenza per la produzione e distribuzione della Capsule Collection 'Fessura x Nuova500'.

Al centro del progetto della società marchigiana FESSURA, la creazione di prodotti che espongono i consumatori a nuove esperienze, puntando su confort, design, tecnologia, benessere e rispetto per l'ambiente.

Texture su misura, dettagli e colori nuovi ispirati alle livree dell'iconica vettura 'Made in Torino', sono solo alcune delle caratteristiche che vanno ad impreziosire questo progetto così unico. La Nuova 500 esposta a Pitti Immagine Uomo è nella tinta ‘Blu Celestial’, la stessa che ha ispirato la realizzazione delle sneaker inserite nell’esclusiva Capsule Collection.

RUNFLEX 500 è un progetto activewear per la corsa ed il tempo libero, realizzato per offrire nuove sensazioni di movimento grazie ad un sistema brevettato che alleggerisce il passo e rilascia energia camminando. Come per Nuova 500, nella Capsule Collection 'Fessura x Nuova500' oltre al design troviamo tecnologia e sostenibilità.

Il sistema comprende infatti 4 cuscinetti realizzati in XL Extralight®, innovativa tecnologia superleggera, flessibile ed ammortizzante del gruppo Finproject S.p.A. con un Compound Bio Circular Attributed di nuova generazione. Organix 3.0 è ottenuto mediante l’utilizzo di materie prime biologiche circolari, provenienti da scarti di attività agricole e forestali, o dalla frazione biodegradabile di rifiuti urbani e industriali.

La distribuzione della Capsule è prevista a partire da febbraio 2023, nei Flagship store, nelle boutique multimarca, nella piattaforma e-commerce fessura.com, fino al canale dei Pop-up in collaborazione con catene nazionali ed internazionali.