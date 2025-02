Nuova Citroën C3 Aircross: il SUV compatto e multienergia che ridefinisce il segmento

La nuova Citroën C3 Aircross si presenta come una delle proposte più innovative e versatili del mercato automobilistico.

Basata sulla piattaforma Smart Car, la nuova generazione introduce un design più muscoloso, una gamma di propulsori diversificata – benzina, ibrida ed elettrica – e per la prima volta una versione a 7 posti nel segmento dei B-SUV.

Design muscoloso e identità rinnovata

Con una lunghezza di 4,39 metri, la nuova C3 Aircross si distingue per uno stile deciso e robusto, con elementi caratteristici del design Citroën come il nuovo logo e la firma luminosa a tre punti. Il frontale presenta clip di colore personalizzabili, un cofano alto e una carrozzeria imponente, elementi che rafforzano l’immagine SUV. Le ruote da 690 mm e un’altezza da terra di oltre 200 mm garantiscono un assetto rialzato e una guida sicura in ogni condizione.

Interni spaziosi e modularità senza compromessi

L’abitacolo della C3 Aircross è pensato per offrire il massimo del comfort e della praticità. La versione a 5 posti vanta uno spazio per le ginocchia ai vertici del segmento e un bagagliaio da 460 litri. La variante a 7 posti, una novità assoluta per il segmento, garantisce la massima flessibilità: la terza fila è dotata di sedili retrattili che possono essere ripiegati per ottenere una superficie di carico piatta.

Comfort Citroën Advanced: un’esperienza di guida unica

Citroën ha sempre posto il comfort al centro dei suoi progetti, e la C3 Aircross non fa eccezione. Il SUV è equipaggiato con le sospensioni Citroën Advanced Comfort®, dotate di doppi ammortizzatori idraulici progressivi, per un’esperienza di guida fluida e rilassante. L’abitacolo adotta il concetto C-Zen-Lounge®, con Head-Up Display, volante compatto e i nuovi sedili Citroën Advanced Comfort®, progettati per un supporto ottimale.

Motorizzazioni multienergia per ogni esigenza

La nuova C3 Aircross offre una gamma di motori all’avanguardia:

Benzina: Motore PureTech Turbo da 100 CV con cambio manuale a 6 marce.

Ibrido 48V: Propulsore Hybrid 136 e-DCT, con un motore elettrico da 28 CV, ideale per la guida urbana con ridotti consumi ed emissioni.

Elettrico: Versione 100% elettrica con un motore da 113 CV e batteria da 44 kWh, capace di oltre 300 km di autonomia (certificazione in attesa). La ricarica rapida permette di passare dal 20% all’80% in soli 26 minuti.

Nel 2025, Citroën lancerà una versione con autonomia estesa oltre i 400 km, rendendo il SUV ancora più competitivo.

Tecnologia e connettività all’avanguardia

La nuova C3 Aircross è equipaggiata con un sistema di infotainment di ultima generazione, con schermo touch da 10,25 pollici, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto wireless, e navigazione avanzata con l’app ë-ROUTES, che ottimizza il percorso in base alla situazione del traffico e alla disponibilità delle colonnine di ricarica.

Tra le tecnologie di assistenza alla guida troviamo:

Frenata di emergenza attiva;

Assistenza al mantenimento di corsia;

Riconoscimento dei segnali stradali;

Rilevamento angolo cieco;

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera;

Head-Up Display per una guida più sicura.

Gamma e prezzi competitivi

Citroën ha strutturato la gamma C3 Aircross in due allestimenti principali:

YOU: versione base con climatizzatore, assistenza alla guida avanzata, Smartphone Station e sospensioni Advanced Comfort®.

MAX: aggiunge cerchi in lega Aragonite da 17’’, ricarica wireless per smartphone, tetto a contrasto e sensori di parcheggio anteriori.

I prezzi saranno estremamente competitivi:

Versione benzina: sotto i 20.000 euro.

Versione elettrica: sotto i 30.000 euro.

Un SUV che ridefinisce il segmento

Con la nuova C3 Aircross, Citroën ha realizzato un SUV compatto, accessibile e adatto alle famiglie, combinando design, comfort e versatilità con un’offerta di motorizzazioni adatta a ogni tipo di automobilista. La versione a 7 postirappresenta un’innovazione importante per il mercato, mentre la variante elettrica rafforza l’impegno del brand nella mobilità sostenibile.

Un SUV pensato per il futuro, che mantiene l’essenza dello stile Citroën e ne rafforza l’identità, portando innovazione e accessibilità nel segmento B-SUV.