Nuova DS 9 E-TENSE, la motorizzazione ibrida plug-in nata dalla Formula E

Lo stile della nuova DS 9 E-TENSE per molti versi guarda al passato, ispirandosi al grande bagaglio stilistico di DS Automobiles. Uno studiato contrasto con la dotazione tecnologica che la vettura dimostra, in particolar modo sul fronte della catena di trazione, dove dietro la sigla E-TENSE viene espressa la proiezione del brand verso un futuro in costante evoluzione.

Lo dimostra la concretezza della tecnologia ibrida plug-in, composta da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico. La potenza combinata che ne risulta è di ben 225 CV, con la possibilità di percorrere tra 40 e 50 km in modalità zero emissioni nel rigoroso ciclo WLTP. È un risultato garantito dalla batteria di trazione da 11,9 kWh, che sfrutta sofisticate tecnologie per il recupero dell’energia al rilascio dell’acceleratore, nelle fasi di decelerazione e frenata.

L’esperienza DS Automobiles in Formula E aggiunge un valore che viene espresso dal motore elettrico, integrato al cambio automatico a 8 rapporti. Con i suoi 110 CV (80 kW) e 320 Nm di coppia, consente di viaggiare senza emissioni fino a 135 km/h di velocità.

DS 9 E-TENSE privilegia la modalità di guida a Zero Emissioni in fase di avviamento, mentre successivamente la modalità Hybrid gestisce in maniera autonoma l’erogazione dei due motori. Lo scenario di guida prevede l’uso del solo motore endotermico, solo elettrico, oppure combinato. Il tutto con una sorprendente fluidità che avvantaggia il piacere di guida. Con la modalità Sport E-TENSE, il piacere si trasforma invece in divertimento, sfruttando il massimo potenziale frutto dell’unione tra energia termica ed elettrica. Pedale dell’acceleratore, cambio, sterzo e sospensione pilotata amplificano la dinamicità della vettura, preservando la serenità a bordo di questa berlina dal carattere premium.

Il bagaglio tecnologico della Formula E si manifesta anche nel sistema di recupero dell’energia, dove grazie alla funzione E-Save viene garantita una riserva di energia nella batteria di trazione, da sfruttare successivamente. Il caricatore di bordo da 7,4 kW consente di ricaricare la batteria da stazione di ricarica domestica o pubblica, in 1 ora e 30 minuti tramite il cavo fornito di serie. Una soluzione che tranquillizza durante un lungo viaggio dalle imprevedibili soste, preservando il vantaggio della guida a zero emissioni per i tragitti più attendibili, come il quotidiano casa-ufficio.

Le ambizioni motoristiche di DS 9 E-TENSE sono confermate dalla prossima disponibilità di altre due motorizzazioni E-TENSE: da 250 cavalli a 2 ruote motrici e con maggiore autonomia, e da 360 CV con specifica trasmissione intelligente a 4 ruote motrici.

In tutti i casi, il cambio automatico a 8 rapporti garantisce quella fluidità alla base dell’esclusivo piacere di guida DS Automobiles, che con DS 9 E-TENSE diventa ancora più raffinato.