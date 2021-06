Nuova Jeep Gladiator: facile da acquistare e da noleggiare

Interessati al noleggio? I clienti potranno scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di guida, grazie alle formule di noleggio a lungo termine Leasys Miles e Be Free con le quali potranno salire a bordo del nuovo modello della gamma Jeep e guidare in totale libertà. Il tutto senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell'auto con tutti i servizi inclusi, gestibili comodamente, anche da smartphone, grazie all'app UMOVE dedicata.

Leasys Miles è la soluzione di mobilità "pay per use" che risponde alle esigenze di chi utilizza l’auto con basse percorrenze annuali e vuole godersi il piacere di guida senza pensare alla gestione dell'auto. E’ valida per 48 mesi e si caratterizza per un canone mensile vantaggioso, a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi. E i primi 1.000 km sono già inclusi nel canone. È inoltre possibile arricchire il noleggio base con ulteriori servizi di assistenza e coperture assicurative.

Be Free è la soluzione di mobilità pensata per i privati che consente di vivere al meglio l’auto senza alcuna preoccupazione e per il tempo che serve. Nessun anticipo da versare, canone mensile fisso e i principali servizi assicurativi, di assistenza e info-mobilità sono sempre inclusi. La cosa interessante è che, dopo 18 mesi, si può restituire l'auto senza alcuna penale di restituzione anticipata. E’ inoltre possibile conoscere fin da subito il prezzo di acquisto dell'auto a fine noleggio e avere il diritto di prelazione sull’acquisto in caso di vendita da parte di Leasys. Be free può essere sottoscritto anche nella formula integrata Plus che si arricchisce di ulteriori servizi: copertura riparazione danni, copertura furto e incendio e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per coloro che volessero invece acquistarla, per la nuova Jeep Gladiator ci sono a disposizione le soluzioni finanziarie FCA Bank.

Chi desidera mettersi al volante della nuova Jeep Gladiator potrà beneficiare di un tasso particolarmente agevolato, proposto su tutte le soluzioni finanziarie promozionali di FCA Bank, disponibili sul sito fcabank.it. In aggiunta al rateale tradizionale sono disponibili, nel ventaglio delle offerte FCA Bank, altre due strutture finanziarie, particolarmente indicate per la clientela interessata alla Jeep Gladiator: Jeep Excellence, il finanziamento che consente di pagare rate di importo contenuto, oltre a permettere al cliente la possibilità di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure restituirla; e Jeep Lease, ideale per chi cerca l’alternativa all’acquisto sia che si tratti di professionisti che di privati. A completamento delle strutture finanziarie, FCA Bank propone una completa gamma di servizi assicurativi, tutti abbinabili al contratto di finanziamento.

