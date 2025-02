Nuova Lancia Ypsilon: l’auto elettrica più efficiente nel test “From 100% to 5%” di Motor1.com

La Nuova Lancia Ypsilon ha conquistato il titolo di auto elettrica più efficiente nell’edizione 2025 del test comparativo “From 100% to 5%”, organizzato da Motor1.com e InsideEVs.

Con un consumo energetico di 15,9 kWh/100 km, il più basso tra i 12 modelli testati, la city car di casa Lancia si conferma una scelta eccellente per chi desidera un’auto elettrica efficiente, confortevole e tecnologicamente avanzata.

Un test di efficienza reale sulle strade di Roma

Il test, patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall'Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, si è svolto lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma in condizioni di guida reali. Le auto hanno percorso il tragitto con climatizzatore acceso e conducente a bordo, fino a raggiungere il 5% di batteria residua.

Grazie a un equilibrio perfetto tra aerodinamica (Cx 0,29), peso contenuto (circa 1.550 kg) e motore ottimizzato per il massimo risparmio energetico, la Nuova Lancia Ypsilon si è distinta non solo per i bassi consumi, ma anche per un costo di gestione medio di soli 9,7 euro ogni 100 km.

Autonomia e prestazioni al top

Oltre a primeggiare nei consumi, la Nuova Lancia Ypsilon ha registrato un'autonomia effettiva di 302 km, dimostrando di essere una delle vetture più equilibrate in termini di efficienza e percorrenza. Il risultato conferma l’impegno di Lancianel proporre soluzioni di mobilità sostenibile senza compromessi su prestazioni e comfort.

Commentando il successo nel test, Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato: “Questo riconoscimento dimostra che la Nuova Lancia Ypsilon non è solo un’auto elettrica raffinata e tecnologica, ma anche un punto di riferimento per efficienza e costi di gestione. La nostra missione è offrire vetture che coniughino design iconico, tecnologia avanzata e un approccio concreto alla mobilità sostenibile. Siamo orgogliosi di vedere la nostra Ypsilon imporsi come la più efficiente nel test ‘From 100% to 5%’.”

Gamma motori: elettrico e ibrido per ogni esigenza

La Nuova Lancia Ypsilon è disponibile in due varianti di motorizzazione, entrambe all’avanguardia per efficienza e sostenibilità:

100% Elettrica: dotata di motore da 156 CV (115 kW) e batteria da 51 kWh, offre un’autonomia fino a 403 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida consente di passare dal 20% all’80% in soli 24 minuti, oppure di ottenere 100 km di autonomia in appena 10 minuti.

Ibrida 48V: con motore 1.2 L a tre cilindri da 100 CV (74 kW), garantisce consumi ridotti fino a 4,6 L/100 km (WLTP), rappresentando una soluzione efficiente per chi cerca un’auto versatile adatta sia alla città che ai viaggi extraurbani.

Allestimenti: eleganza e innovazione firmate Lancia

La Nuova Lancia Ypsilon è proposta in tre allestimenti distintivi, ognuno pensato per soddisfare esigenze diverse:

Lancia Ypsilon : versione base, elegante e compatta, perfetta per chi cerca una city car tecnologicamente avanzata.

: versione base, elegante e compatta, perfetta per chi cerca una city car tecnologicamente avanzata. Lancia Ypsilon LX : top di gamma, con dotazioni premium per il massimo comfort e innovazione.

: top di gamma, con dotazioni premium per il massimo comfort e innovazione. Lancia Ypsilon Edizione Cassina: il massimo dell’eleganza e del design, con interni ispirati all’home feeling grazie alla collaborazione con Cassina.

Tutti gli allestimenti offrono interni raffinati, materiali sostenibili e tecnologie avanzate per una mobilità premium e accessibile.

Nuova Lancia Ypsilon: un’auto elettrica per il futuro

Il primato di efficienza nel test di Motor1.com e InsideEVs conferma la Nuova Lancia Ypsilon come una delle migliori scelte per chi desidera passare all’elettrico senza rinunciare a comfort, stile e innovazione. Con il piano Rinascimento Lancia, il marchio continua a guidare la transizione verso una mobilità più sostenibile, offrendo soluzioni elettrificate adatte a ogni esigenza.