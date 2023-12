Nuova Mercedes-Benz EQT, elettrica e innovativa

La nuova Mercedes-Benz EQT completa la gamma elettrificata, con consumi d 18,99 kWh/100 km e zero emissioni.

E’ una piccola vettura che combina la variabilità e il livello di equipaggiamento di alta qualità della Classe T - il modello gemello a propulsione tradizionale - con i vantaggi di una trazione completamente elettrica e con un’autonomia fino a 282 km.

I prezzi partono da circa 50.200 euro per l'EQT con motore elettrico da 90 kW e lunghezza standard. Ampi gli spazi interni, anche grazie all'installazione protetta e salvaspazio della batteria nel sottoscocca. La EQT è lunga 4498 millimetri, larga 1859 millimetri e alta 1819 millimetri. La soglia di carico è bassa, a soli 561 millimetri, che facilita il carico di oggetti pesanti. Le porte scorrevoli su entrambi i lati del veicolo offrono ciascuna un'apertura di

614 millimetri di larghezza e 1059 millimetri di altezza. In questo modo è possibile accedere comodamente allaparte posteriore e caricare in modo flessibile da tre lati, compreso il portellone.

Sul sedile posteriore a panchina c'è spazio per un massimo di tre seggiolini per bambini. Il tempo di ricarica è di 38 minuti dal 10 all'80%. Le spalle muscolose e i passaruota vistosi sottolineano le aspirazioni premium dell'EQT. Con la griglia del radiatore Black Panel, comprensiva di stella centrale e di feritoie di raffreddamento dal design dinamico, la vettura elettrica si integra perfettamente nella famiglia Mercedes-EQ. Gli specchietti retrovisori esterni sono verniciati in nero di serie.



La vista laterale è caratterizzata dalle spalle muscolose e dai passaruota svasati. Gli ampi finestrini assicurano una buona visuale d'insieme e inondano l'abitacolo di luce. L'EQT monta di serie cerchi da 16 pollici. Le luci posteriori sono caratterizzate da un design monoblocco. Il supporto curvo del cruscotto è modellato sul profilo di un'ala. L'orientamento orizzontale continuo dell'abitacolo allunga l'interno e garantisce un generoso senso di spazio.

Il quadro strumenti è organicamente incorporato nell'ala. Comprende il quadro strumenti con display a colori da 5,5 pollici, il display MBUX da 7 pollici e le bocchette dell'aria a sinistra e al centro in stile turbina. Tutte le visualizzazioni e le impostazioni relative alla guida elettrica sono accessibili tramite un riquadro EQ nel menu principale del sistema di infotainment. Inoltre, il volante multifunzione con pulsanti Touch Control e vari elementi di rivestimento sottolineano l'alta qualità della dotazione di serie. Sul cruscotto è installato di serie un elemento di rifinitura in nero lucido. I sedili sono rivestiti di serie in tessuto Norwich nero con struttura a nido d'ape grigia.