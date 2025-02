Nuova MINI Cooper Cabrio: il piacere di guida "Always Open" in una veste rinnovata

MINI svela la nuova generazione di Cooper Cabrio, un modello che incarna perfettamente lo spirito di libertà e divertimento tipico del brand britannico.

Con il claim "Always Open", questa cabriolet promette un’esperienza di guida inconfondibile grazie a un mix perfetto tra estetica raffinata, tecnologia avanzata e prestazioni dinamiche.

Design iconico e funzionalità premium

La MINI Cooper Cabrio 2024 si distingue per un look elegante e sportivo. Il frontale è dominato dagli iconici fari rotondi LED e dalla griglia ottagonale di nuova concezione, disponibile in Vibrant Silver o Jet Black. Il profilo laterale mette in evidenza proporzioni compatte e cerchi aerodinamici da 16 a 18 pollici, mentre il posteriore enfatizza il DNA sportivo della vettura.

Uno degli elementi chiave è il soft-top in tessuto completamente automatico, che si apre in soli 18 secondi anche in movimento fino a 30 km/h. È possibile scegliere tra la classica colorazione nera o l’optional con design Union Jack, omaggio alle origini britanniche di MINI.

Interni minimalisti e digitalizzazione avanzata

L’abitacolo di MINI Cooper Cabrio segue il linguaggio stilistico "Charismatic Simplicity", con un design pulito e materiali premium. L’elemento centrale è il display OLED da 240 mm, che funge da cuore tecnologico del veicolo, con MINI Operating System 9 per una connettività senza precedenti.

Tra le innovazioni più interessanti troviamo le MINI Experience Modes, che permettono di personalizzare l’atmosfera dell’abitacolo con colori e grafiche dedicate. Inoltre, il MINI Intelligent Personal Assistant consente di interagire con il veicolo tramite comandi vocali, rendendo ogni viaggio ancora più intuitivo.

Prestazioni entusiasmanti e massima sicurezza

La nuova MINI Cooper Cabrio è disponibile in tre varianti di motorizzazione, tutte a benzina e dotate di quattro cilindri:

Cooper C: 163 CV e accelerazione 0-100 km/h in 8,2 secondi.

Cooper S: 204 CV con 0-100 km/h in 6,9 secondi.

John Cooper Works (JCW): la versione più performante, con un carattere marcatamente sportivo.

La guida è resa ancora più dinamica grazie a un telaio ottimizzato, supporti della barra stabilizzatrice e sterzo preciso, per un feeling di guida da vera go-kart. Non manca un avanzato pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, tra cui Driving Assistant Plus e Parking Assistant Professional, che semplificano la guida e le manovre in ogni contesto.

Connettività e personalizzazione ai massimi livelli

MINI Cooper Cabrio offre una gamma completa di servizi digitali, tra cui l’accesso a MINI Connected Store per app e intrattenimento. Inoltre, la funzione Remote 3D View consente di monitorare l’auto da remoto tramite smartphone, aumentando la sicurezza e il comfort.

Grazie alle sue dodici colorazioni esterne e alle tre versioni (Classic, Favoured e JCW), la nuova MINI Cabrio permette di esprimere al meglio la propria personalità, garantendo un’esperienza su misura per ogni guidatore.

Con la nuova MINI Cooper Cabrio, il marchio britannico porta avanti la tradizione del piacere di guida open-air con un modello che unisce design iconico, tecnologia innovativa e prestazioni di alto livello. Perfetta per chi cerca emozioni forti senza rinunciare al comfort e alla sicurezza, questa MINI è pronta a conquistare gli appassionati della guida a cielo aperto.