Nuova Opel Corsa Rally4 pronta per la stagione 2021

Il test driver di Opel Motorsport, Marijan Griebel, ha raggiunto una conclusione positiva a tutto tondo: "La Opel Corsa Rally4 è molto facile da guidare e reagisce bene ai cambiamenti di configurazione. Ho avuto subito fiducia nella vettura. Grazie al passo più lungo, la Opel Corsa è più stabile nelle curve veloci rispetto alla ADAM R2 e tuttavia molto agile. Il motore turbo è fantastico e si sente molto la potenza, soprattutto in salita. Grazie alla maggiore coppia e alla più ampia gamma di giri disponibili, il pilota deve effettuare meno cambi marcia rispetto a una versione comparabile ma non turbo. Anche la trazione è molto buona. Complessivamente, la Opel Corsa Rally4 è una vettura da rally capace e veloce. I test drive sono stati molto produttivi e mi sono divertito molto."

L'omologazione della Opel Corsa Rally4 è prevista per il 1o dicembre 2020. La produzione delle auto per i clienti inizierà subito dopo, quindi si apriranno gli ordini. "I nostri clienti possono aspettarsi un'auto da rally veloce e affidabile, proprio come l'ADAM R2", afferma il direttore di Opel Motorsport Jörg Schrott. "Anche Opel Corsa Rally4 è stata sviluppata con i costi di gestione più bassi possibili. Ciò consente ai clienti di risparmiare budget e garantisce anche un ottimo rapporto prezzo-prestazioni." Opel annuncerà il prezzo della Opel Corsa Rally4 nel prossimo futuro.

Nella fase successiva, la Opel Corsa Rally4 rappresenterà il secondo livello circa la promozione di talenti da parte di Opel e ADAC. La promozione inizia con l'ADAC Opel e- rally Cup, dove i migliori talenti passeranno all'ADAC Opel Rally Junior Team e al sedile di una Opel Corsa Rally4. I piloti possono quindi aspettarsi un impegnativo programma internazionale in cui possano compiere i prossimi passi nello sviluppo della loro carriera.