Nuova PEUGEOT 508L “2021” debutta al Salone di Pechino

Al Salone di Pechino 2020 debutta la nuova PEUGEOT 508L “2021” conserva il design deciso della 508L, il suo esclusivo i-Cockpit® e le sue grandi qualità di guida. Dispone ora del sistema di filtraggio dell'aria "PM2.5" nell'abitacolo.

La versione Performance 400 THP si pone al vertice della gamma PEUGEOT 508L “2021”. La cornice nera lucida della caladra, i cerchi bicolore da 18 pollici, il tetto e gli specchietti verniciati di nero ne sottolineano il dinamismo e l'eleganza. I suoi interni lussuosi sono dotati di serie di sedili in pelle rossa ed il rivestimento del tetto è di tessuto nero. È dotata del sistema di interfono per veicoli Telematic 4G.

La gamma 508L “2021” prevede cinque allestimenti e tre motorizzazioni, tutte abbinate ad un cambio automatico: 360 THP (benzina con 123 kW – 167 CV con cambio automatico a 6 rapporti), 400 THP (benzina con 155 kW – 211 CV con cambio automatico a 8 rapporti) e PHEV, un ibrido plug-in che sarà lanciato alla fine del 2020. I suoi prezzi partono da 159.700 a 224.700 CNY.

La gamma PEUGEOT elettrificata in esposizione a Pechino

PEUGEOT espone tutti i suoi modelli elettrificati a Pechino. Dal 2020, tutti i nuovi modelli PEUGEOT lanciati e prodotti in Cina si basano su piattaforme multienergia. Questa strategia offre ai Clienti cinesi la libertà di scegliere tra motori elettrificati o a combustione interna.

I nuovi SUV PEUGEOT e-2008 e 2008 sono basati sulla piattaforma CMP (Common Modular Platform) e hanno motori 100% elettrici o a benzina. Sono stati lanciati a maggio 2020 in Cina e sono stati presentati per la prima volta a Guangzhou nel novembre 2019.

Il nuovo SUV PEUGEOT 4008 PHEV, lanciato nel luglio 2020 in Cina, ha un motore ibrido plug-in che associa due motori elettrici e un motore a benzina. La sua trasmissione a 4 ruote motrici consente l'uso "outdoor". Si basa sulla piattaforma EMP2 (Efficient modular Platform) ed è disponibile anche con motori a benzina.

La berlina PEUGEOT 508L "2021", anch'essa basata sulla piattaforma EMP2, ha un motore ibrido plug-in e sarà lanciata alla fine del 2020.

210 anni di PEUGEOT: 2.1.0. Let’s GO !

Il 26 settembre PEUGEOT ha festeggiato i suoi 210 anni di vita. Al Salone dell'Auto di Pechino, il Marchio festeggia questi 210 anni di avventura industriale esponendo lo slogan della sua campagna promozionale internazionale "2.1.0. Let’s GO ! ". In questa occasione, PEUGEOT mostra con orgoglio anche il logo dedicato a queste celebrazioni: l'emblematico Leone sottolineato con una freccia e la scritta "210 ANNI" o "DAL 1810".

“Nel corso dei suoi 210 anni di storia, il marchio PEUGEOT, con il suo spirito di innovazione, è stato costantemente in prima linea nel design e nella tecnologia automobilistica, alla ricerca del piacere di guida. Ha saputo adattarsi ai cambiamenti del suo tempo per ripensare gli standard di mobilità. In futuro, DONGFENG PEUGEOT manterrà la sua promessa "Unboring The Future" e presenterà la nostra proposta "Feel your heart beat" ai consumatori cinesi” ha affermato David Guérin, Direttore generale di DONGFENG PEUGEOT.