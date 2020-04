Nuova PEUGEOT e-208 100% elettrica l’auto ideale per viaggiare nel futuro

Questa sera su Rai 2 in seconda serata prende il via “Revolution, storie dal futuro” il nuovo programma affronta il tema del viaggio nel solco del concetto “Unboring The Future” di PEUGEOT, la visione entusiasmante del futuro grazie all’arrivo dei nuovi modelli elettrificati. La noia, infatti, non ha mai fatto parte del DNA della Casa e ancor meno oggi con l’arrivo sul mercato di nuovi entusiasmanti modelli disponibili anche in versione 100% elettrica o plug.in hybrid.

Protagonista di questo nuovo format con Francesco Mandelli e Federico Russo ci sarà Nuova PEUGEOT e-208, la versione 100% elettrica della piccola del Leone, con cui vanno a spasso nello spazio e nel tempo. Un viaggio alla scoperta di com’è stato e come sarà il nostro futuro grazie alle storie e al lavoro di persone fuori dal comune, persone che riescono a guardare a ciò che ci attende con un’attitudine diversa: chi ha il coraggio, l’entusiasmo, la curiosità di realizzare un futuro migliore e, perché no, più divertente per tutti. Un modo di vedere il futuro che sposa perfettamente il concetto “Unboring The Future” della Casa del Leone.

Federico e Francesco incontreranno infatti una serie di personaggi che con le loro idee hanno saputo innovare, guidati dalla voglia di vedere le cose da una prospettiva positiva, indipendentemente dall’epoca vissuta.

Nuova PEUGEOT e-208 è protagonista di questo viaggio straordinario, un viaggio che ne ha messo in risalto le caratteristiche innovative legandole in modo armonico al contenuto del programma, come la silenziosità e reattività del motore 100% elettrico, il grande piacere di guida e la tecnologia esclusiva adottata (tra cui il rivoluzionario PEUGEOT i-Cockpit® 3D portato al debutto), oltre che il design distintivo che ne fa una delle novità più ammirate del mercato.

Un’auto rivoluzionaria che accompagna il racconto di storie di uomini che hanno realizzato imprese straordinarie.