Nuova Peugeot e-208 vince il premio "Electric Small Car of the Year"

Nuova PEUGEOT e-208, 100% elettriche, accumula premi. Aggiunge al suo palmarès il premio “Electric Small Car of the Year” assegnato dalla rivista WHAT CAR?. Le nuove PEUGEOT 208 ed e-208 sono state insignite all'inizio dell'anno del prestigioso premio di “Car of the Year” 2020.

L'assemblea di giurati esperti della rivista WHAT CAR? è rimasta impressionata dal concetto «Buy your PEUGEOT, choose your powertrain» (comprate la vostra nuova PEUGEOT e scegliete liberamente il motore ideale) che permette agli acquirenti di scegliere tra Nuova e-208 100% elettrica e le versioni termiche benzina o Diesel. Questo senza compromessi sullo stile e la personalità, lo spazio a bordo ed il piacere di guida.

L'interno di Nuova PEUGEOT e-208 in allestimento Allure ha colpito anche i giurati di WHAT CAR?. La giuria ha accolto con favore il nuovo PEUGEOT i-Cockpit® 3D, sia per la sua estetica che per la sua tecnologia e i suoi ADAS (aiuti alla guida) di livello superiore. Anche la comodità delle sospensioni e l'autonomia della batteria in condizioni di guida reali hanno conquistato la giuria.

Nuova PEUGEOT e-208 è dotata di una batteria con una capacità di 50 kWh e di un motore elettrico con una potenza di 100 kW (136 CV). Tali caratteristiche le consentono di percorrere fino a 340 chilometri (WLTP). La ricarica rapida dell'80% della batteria può avvenire in 30 minuti se la si collega ad una colonnina pubblica da 100 kW in corrente continua.

“Tenendo conto di tutti i parametri, PEUGEOT e-208 è la migliore auto elettrica compatta che si possa acquistare oggi. La sua autonomia in condizioni di guida reale è buona, le sue sospensioni filtrano efficacemente le asperità del terreno e il suo interno è allo stesso tempo valorizzante e chic. Ci piace particolarmente l’allestimento Allure, il cui prezzo è ben posizionato anche in confronto alle dotazioni di cui dispone” ha dichiarato Steve Huntingford, redattore capo di WHAT CAR?.

“Nuova PEUGEOT e-208 è il nostro primo veicolo completamente elettrico di nuova generazione ed è bello vederlo immediatamente riconosciuto sia dalla critica che dai Clienti. Noi di PEUGEOT siamo fedeli ad un'unica filosofia, il «Power of choice», che permette ai nostri acquirenti di scegliere la motorizzazione adatta alle loro esigenze. I nostri veicoli elettrici hanno le stesse caratteristiche dei loro equivalenti benzina o Diesel, senza compromessi sulla praticità, abitabilità o tecnologia. Siamo orgogliosi di ricevere il premio Electric Small Car of the Year da WHAT CAR? “. Ha dichiarato David Peel, Direttore di PEUGEOT UK.